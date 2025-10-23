Bizarný a nekonečný spor o hranolčeky pokračuje: Krajiny sa medzi sebou hádajú. Pozrite sa, o čo ide

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Spor sa v rámci WTO prerokúva od novembra 2019.

Svetová obchodná organizácia (WTO) vo štvrtok podporila Európsku úniu v najnovšej kapitole jej sporu proti Kolumbii ohľadom dovozných ciel uvalených na mrazené hranolčeky z Belgicka, Nemecka a Holandska. Spor sa v rámci WTO prerokúva od novembra 2019. Rok po tom, čo Kolumbia uvalila antidumpingové clá na mrazené hranolčeky z týchto troch európskych krajín.

Antidumpingové opatrenia povoľuje WTO so sídlom v Ženeve, ale len za určitých podmienok a často sú predmetom námietok. Brusel argumentoval, že opatrenia oznámené Bogotou v novembri 2018 boli úplne neopodstatnené a poškodili európske spoločnosti.

EÚ vyhrala spor v decembri 2022, pričom arbitri obvinili Kolumbiu zo spôsobu, akým vypočítala clá, a zo spôsobu, akým stanovila clá, ktoré porušili pravidlá globálneho obchodu. EÚ však minulý rok požiadala panel WTO pre dodržiavanie predpisov, aby prípad opätovne preskúmala, pričom Kolumbiu obvinila, že pôvodné rozhodnutie nevykonala.

EÚ mala pravdu

Vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok panel WTO zistil, že Kolumbia skutočne úplne nedodržala predchádzajúce rozhodnutie, čo potenciálne otvorilo Bruselu dvere k získaniu práva na odvetu. „Odporúčame, aby Kolumbia zosúladila svoje opatrenia so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z antidumpingovej dohody,“ uviedla WTO vo svojom rozhodnutí.

Prípad sa posunul vpred v rámci dočasného systému, ktorý v roku 2020 zaviedlo niekoľko krajín po tom, čo USA vyprovokovali kolaps odvolacieho orgánu WTO. Washington, ktorý obvinil odvolací panel WTO z prekročenia právomocí, zablokoval vymenovanie nových sudcov, čím ho z dôvodu povinných odchodov do dôchodku nechal bez troch sudcov potrebných na prerokovanie prípadov.Spor o mrazené hranolčeky medzi EÚ a Kolumbiou bol prvým obchodným konfliktom, ktorý sa dostal pred dočasný orgán.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviacBoli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviac
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac