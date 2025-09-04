Bizár na tento týždeň: Žena z Nitry chcela synovi oprať veci, vo vreckách mu našla drogy

Ilustračná foto: Facbook/ Polícia SR - Trnavský kraj

Nina Malovcová
TASR
Hliadka muža zadržala, aby bolo možné vykonať procesné úkony.

Policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky v Nitre zasahovali na nitrianskom sídlisku Klokočina, kde oznamovateľka nahlásila, že sa jej niekto dobýja do bytu. Hliadka na mieste zistila, že k 50-ročnej žene sa snaží do bytu dostať jej 19-ročný syn, ktorému tam už zrušila trvalý pobyt.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, oznamovateľka po príchode hliadky policajtom uviedla, že keď išla synovi prať jeho veci, našla v nich podozrivé balíčky so zelenou sušinou.

Muža zadržali

„Celkovo bolo vydaných deväť rôznych balíčkov zabalených do cestovného lístka či balenia od žuvačiek. Mladík policajtom uviedol, že v niektorých balíčkoch je legálna alternatíva marihuany, ale v niektorých má aj skutočnú marihuanu, ktorú našiel, a ďalšiu dostal od neznámeho muža v bare,“ uviedla polícia.

Hliadka muža zadržala, aby bolo možné vykonať procesné úkony. „Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky,“ doplnila polícia.

Vedci zo SAV ubezpečili verejnosť: Množstvo DNA vo vakcínach zodpovedá normám. Kotlár manipuluje so strachom…

