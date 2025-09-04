Problémy v parlamente: Poslanci sa ešte ani nevrátili do práce, už sa tam vyskytla žltačka. Dá sa proti nej očkovať

Poslanci sa po letnej prestávke mali stretnúť v utorok, no tesne pred začiatkom schôdze čelí Národná rada SR nepríjemnej komplikácii. V jej priestoroch sa potvrdil výskyt vírusového ochorenia.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vo štvrtok potvrdil výskyt žltačky v Národnej rade (NR) SR. Deklaroval, že boli prijaté všetky potrebné opatrenia. Situácia je podľa jeho informácií pod kontrolou. Vyplýva to z jeho štvrtkovej odpovede na novinársku otázku. Vedenie parlamentu už informovalo pracovníkov a prijalo prvé preventívne kroky.
Uzavreté stravovacie zariadenie a popreté dohady
Po budove sa začali šíriť správy, že nakazený je pracovník jedálne, kde sa denne stravujú desiatky poslancov aj zamestnancov. Kancelária národnej rady však túto verziu poprela. Zároveň však pre istotu dočasne uzatvorila parlamentné stravovacie zariadenie. Otázkou zostáva, či môže mať táto situácia vplyv na otvorenie septembrovej schôdze.
Prenosné ochorenie
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Je proti nej však účinné očkovanie. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
