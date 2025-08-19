Razantné vyjadrenie Gröhlinga: Od Sulíka sa musíme odstrihnúť, jeho syn je nevyzretý a chce upútať pozornosť

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tomáš Mako
Sulík podľa neho na kandidátke nebude.

Súčasný šéf opozičnej strany Sloboda a Solidarita sa vyjadril k svojmu predchodcovi Richardovi Sulíkovi.

V rozhovore pre portál Aktuality Gröhling uviedol, že pokiaľ bude predsedom strany, tak Sulík na kandidátke nebude. „Musíme sa od Richarda Sulíka odstrihnúť, ak chceme rásť a posúvať naše hodnoty ďalej. Urobme teda za tým bodku, hovorím to teraz aj verejne,“ vyhlásil. Túto vec komunikoval aj priamo s ním osobne.

Zahranično-politické názory aj vyjadrenie Filipa Sulíka

Ako jeden z dôvodov sú podľa šéfa SaS niektoré zahranično-politické názory ako napríklad na Krym. Narážal tým na rozhovor Sulíka v denníku Pravda v roku 2021, keď povedal, že sankcie proti Rusku vníma ako nešťastné a Krym aj tak nevrátia. Následne ho citovali aj viaceré ruské médiá.

K otázke na kontroverzné vyjadrenia jeho syna Filipa Sulíka Gröhling uviedol, že Richard Sulík neurobil vôbec nič, hoci od neho požadovali, aby sa od vyjadrení syna dištancoval. „Neurobil absolútne nič, tak je ďalšia otázka, či sú toto jeho hodnoty, alebo nie sú,“ povedal.

Podľa Gröhlinga je Filip Sulík nevyzretý mladý muž, ktorý chce na seba upútať pozornosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Rusko sa valí ďalší balík sankcií: Európska únia tlačí na koniec vojny

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac