Razantné vyjadrenie Gröhlinga: Od Sulíka sa musíme odstrihnúť, jeho syn je nevyzretý a chce upútať pozornosť

Súčasný šéf opozičnej strany Sloboda a Solidarita sa vyjadril k svojmu predchodcovi Richardovi Sulíkovi.
V rozhovore pre portál Aktuality Gröhling uviedol, že pokiaľ bude predsedom strany, tak Sulík na kandidátke nebude. „Musíme sa od Richarda Sulíka odstrihnúť, ak chceme rásť a posúvať naše hodnoty ďalej. Urobme teda za tým bodku, hovorím to teraz aj verejne,“ vyhlásil. Túto vec komunikoval aj priamo s ním osobne.
Zahranično-politické názory aj vyjadrenie Filipa Sulíka
Ako jeden z dôvodov sú podľa šéfa SaS niektoré zahranično-politické názory ako napríklad na Krym. Narážal tým na rozhovor Sulíka v denníku Pravda v roku 2021, keď povedal, že sankcie proti Rusku vníma ako nešťastné a Krym aj tak nevrátia. Následne ho citovali aj viaceré ruské médiá.
K otázke na kontroverzné vyjadrenia jeho syna Filipa Sulíka Gröhling uviedol, že Richard Sulík neurobil vôbec nič, hoci od neho požadovali, aby sa od vyjadrení syna dištancoval. „Neurobil absolútne nič, tak je ďalšia otázka, či sú toto jeho hodnoty, alebo nie sú,“ povedal.
Podľa Gröhlinga je Filip Sulík nevyzretý mladý muž, ktorý chce na seba upútať pozornosť.
