Biely dom prišiel so zásadným vyhlásením: Záujmy Putina neuprednostňujú, Trump a Zelenskyj sa nestretnú

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
mierový plán
Denník Financial Times v pondelok uviedol, že plán bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov.

Biely dom odmietol v pondelok kritiku, ktorú si vyslúžil aj od republikánov, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje záujmy Ruska pri snahách o ukončenie vojny na Ukrajine. Washington takisto oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Trump sa tento týždeň nestretnú, aby finalizovali americký mierový plán. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters

„Predstava, že Spojené štáty americké v tejto vojne nespolupracujú rovnako s oboma stranami, aby ju ukončili, je absolútne mylná,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Podľa jej slov Trump „dúfa a je optimistický“, že sa podarí dosiahnuť mierovú dohodu a že názorové rozdiely sa už zmenšili.

Nezhodnú sa na pár bodoch

Agentúra Reuters uvádza, že hovorkyňa v relácii televízie Fox News však povedala, že Zelenskyj a Trump sa tento týždeň nestretnú, aby finalizovali americký mierový plán. Medzi USA a Ukrajinou existuje len „pár bodov, v ktorých sa nezhodujú“, ozrejmila Leavittová.

Zdroje už skôr informovali agentúru Reuters, že Zelenskyj by mohol tento týždeň odcestovať do Spojených štátov, aby s Trumpom diskutoval o citlivých aspektoch plánu na ukončenie vojny.

Vo švajčiarskej Ženeve v nedeľu rokovala ukrajinská delegácia so zástupcami Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a inštitúcií EÚ a predstaviteľmi Spojených štátov o americkom mierovom pláne. Denník Financial Times v pondelok uviedol, že plán bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov.

Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia, ktorý bol členom delegácie, uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body – vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA – vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.

