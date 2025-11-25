Explózie zobudili ukrajinskú metropolu: Ruské drony zasiahli obytné domy, vypukli požiare. Hlásia obete aj zranených

Rusko v utorok skoro ráno zaútočilo dronmi a raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo obytné budovy, pričom vypukol požiar, uviedli tamojší predstavitelia. Pri útokoch zahynulo šesť osôb a viacero ďalších utrpelo zranenia, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Najmenej štyria ľudia zahynuli pri ruskom útoku vo štvrti Sviatošynskyj na západe Kyjeva a ďalší dvaja vo štvrti Dniprovskyj, východne od rieky Dneper.
V okolí ukrajinskej metropoly zasahovali jednotky protivzdušnej obrany. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram oznámil, že po zásahu vo štvrti Pečersk v centre mesta bola evakuovaná výšková budova. Kličko takisto informoval o prerušení dodávok elektriny a vody vo viacerých častiach mesta.
Poškodené obytné budovy
Na neoficiálnych kanáloch na sociálnych sieťach boli zverejnené fotografie zobrazujúce časť budovy v plameňoch. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že došlo aj k zásahu ďalšej výškovej obytnej budovy vo štvrti na opačnom brehu rieky Dneper.
Podľa ukrajinského ministerstva energetiky prebiehal „rozsiahly kombinovaný útok nepriateľa na zariadenia energetickej infraštruktúry“, píše agentúra AFP. „Pracovníci energetiky začnú vyhodnocovať následky a vykonávať opravy a údržbu hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ doplnilo ministerstvo na Telegrame.
Ruské obete po ukrajinských útokoch
Ukrajinské letecké útoky si vyžiadali najmenej tri obete v ruskej Rostovskej oblasti, uviedol v utorok tamojší gubernátor Jurij Sľusar. „Dnešný útok nepriateľa spôsobil veľký smútok – v (meste) Taganrog zahynul jeden človek… lekári nedokázali zachrániť ani ďalších dvoch ľudí, ktorí podľahli zraneniam v nemocnici,“ napísal na Telegrame.
Gubernátor ruského Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev označil nočné bombardovanie za jeden z najintenzívnejších a najrozsiahlejších útokov Kyjeva.
Reuters pripomína, že v uplynulom období dochádza v dôsledku ruských útokov k opakovaným prerušeniam dodávok elektriny a tepla v niektorých častiach Ukrajiny. Kyjev tiež zintenzívnil dronové útoky hlboko v ruskom vnútrozemí a zameriava sa na ropné rafinérie, sklady a potrubia.
