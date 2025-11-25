Explózie zobudili ukrajinskú metropolu: Ruské drony zasiahli obytné domy, vypukli požiare. Hlásia obete aj zranených

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko podniklo jeden z najtvrdších ranných útokov na Kyjev v posledných týždňoch.

Rusko v utorok skoro ráno zaútočilo dronmi a raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo obytné budovy, pričom vypukol požiar, uviedli tamojší predstavitelia. Pri útokoch zahynulo šesť osôb a viacero ďalších utrpelo zranenia, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Najmenej štyria ľudia zahynuli pri ruskom útoku vo štvrti Sviatošynskyj na západe Kyjeva a ďalší dvaja vo štvrti Dniprovskyj, východne od rieky Dneper.

V okolí ukrajinskej metropoly zasahovali jednotky protivzdušnej obrany. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram oznámil, že po zásahu vo štvrti Pečersk v centre mesta bola evakuovaná výšková budova. Kličko takisto informoval o prerušení dodávok elektriny a vody vo viacerých častiach mesta.

Poškodené obytné budovy

Na neoficiálnych kanáloch na sociálnych sieťach boli zverejnené fotografie zobrazujúce časť budovy v plameňoch. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že došlo aj k zásahu ďalšej výškovej obytnej budovy vo štvrti na opačnom brehu rieky Dneper.

Foto: SITA/AP

Podľa ukrajinského ministerstva energetiky prebiehal „rozsiahly kombinovaný útok nepriateľa na zariadenia energetickej infraštruktúry“, píše agentúra AFP. „Pracovníci energetiky začnú vyhodnocovať následky a vykonávať opravy a údržbu hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ doplnilo ministerstvo na Telegrame.

Ruské obete po ukrajinských útokoch

Ukrajinské letecké útoky si vyžiadali najmenej tri obete v ruskej Rostovskej oblasti, uviedol v utorok tamojší gubernátor Jurij Sľusar. „Dnešný útok nepriateľa spôsobil veľký smútok – v (meste) Taganrog zahynul jeden človek… lekári nedokázali zachrániť ani ďalších dvoch ľudí, ktorí podľahli zraneniam v nemocnici,“ napísal na Telegrame.

Gubernátor ruského Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev označil nočné bombardovanie za jeden z najintenzívnejších a najrozsiahlejších útokov Kyjeva.

Foto: SITA/AP

Reuters pripomína, že v uplynulom období dochádza v dôsledku ruských útokov k opakovaným prerušeniam dodávok elektriny a tepla v niektorých častiach Ukrajiny. Kyjev tiež zintenzívnil dronové útoky hlboko v ruskom vnútrozemí a zameriava sa na ropné rafinérie, sklady a potrubia.

