Biele peklo odrezalo slovenskú obec od sveta: Vodiči čakali v autách aj osem hodín, vyzerá to tam ako na Sibíri

Foto: Facebook - Dopravný servis - okres PP, KK, SN (Stanislav Lešo Lešundák, Michal Badžo)

Roland Brožkovič
Polícia žiada ľudí, aby do obce vôbec nejazdili.

Slovensko v posledných dňoch zasiahla mimoriadna snehová kalamita a na mnohých miestach napadli desiatky centimetrov snehu. Jedným z najviac zasiahnutým regiónov sú už klasicky Tatry a ich okolie.

Silné záveje a vietor najnovšie odrezali obec Stráne pod Tatrami od okolitého sveta. Vodiči uviazli na cestá a ťažká technika aktuálne bojuje s údelom prírody. O téme informuje portál TVNoviny.sk. Aj po sprejazdnení úsekov ich však vietor okamžite znova zasypával.

Uväznení v autách

Polícia preto žiada ľudí, aby do obce vôbec nejazdili. Niektorí vodiči zostali doslova uväznení vo svojich autách aj osem hodín.

Slovensko dnes pritom zažíva dramatickú zmenu počasia, akú sme už dlho nevideli. Dážď od rána leje tak intenzívne, že topí aj desiatky centimetrov snehu z posledných dní, no nie všade bol v noci dážď tým hlavným javom. V niektorých mestách sa totiž udržalo sneženie, napríklad v Banskej Bystrici, kde za noc pribudlo približne 20 cm snehu a sneh tam padá aj v týchto chvíľach. Viac sa dozviete v našom článku o aktuálnom počasí.

