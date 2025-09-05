Biedronka pripravuje ďalšiu slovenskú predajňu. Otvorí ju v malej obci, ponúkaný plat je aj 1 800 eur mesačne

Známa poľská sieť obchodov vo vlastníctve portugalskej skupiny Jerónimo Martins pod Tatrami expanduje. Aktuálne má u nás otvorených osem predajní, pričom už viac ako desať ďalších odhalených lokalít na svoj diskont čaká. Najnovšie do tohto zoznamu pribudla ďalšia malá obec.
O rozširovaní sa obchodnej siete Biedronky vás už niekoľko mesiacov informujeme medzi prvými. Iba nedávno sme vám priniesli informácie, že „lienka“ pripravuje predajňu v Gbelciach, Nesvadoch, Žiline či Zlatých Klasoch. Ako teraz vyplýva z pracovnej ponuky zverejnenej na portáli Profesia.sk, diskontného predajcu by sa mali dočkať aj v malej obci na južnom Slovensku. Konkrétne pôjde o Kostolné Kračany, ktorých populácia podľa dostupných dát nedosiahla ani 1 500 obyvateľov.
Faktom však je, že dedinka veľmi úzko susedí s Dunajskou Stredou a teda je pravdepodobné, že sa nová pobočka bude nachádzať v lokalite, ktorá obslúži aj tisíce ľudí z veľkého okresného mesta.
Plat manažéra začína na 1 800 eurách
Je vo všeobecnosti známe, že reťazec prípravu nových predajní vopred nekomentuje. Nie je teda potvrdené, v akej lokalite a v akom časovom horizonte by tamojší spotrebitelia mohli mať diskont sprístupnený. Z ponuky je zrejmé, že Biedronka tu už dáva dokopy nový tím, na ktorého čele bude manažér. Ten si môže v reťazci zarobiť od 1 800 eur – základná zložka platu začína na úrovni 1 600 eur, mesačné bonusy sú vo výške 200 eur.
Medzi požiadavkami sú už tradične skúsenosti s maloobchodným segmentom, rovnako ako skúsenosti s riadiacou pozíciou. Medzi hlavné povinnosti úspešného uchádzača bude patriť zabezpečenie plynulého chodu predajne, vedenie a motivovavanie tímu 15 až 25 zamestnancov, efektívne plánovanie pracovných zmien či dohliadanie na dodržiavanie predpisov a hygienických štandardov.
Do konca budúceho roka chce Biedronka 50 predajní
Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.
Čo sa týka krátkodobejších plánov, tie má Biedronka stanovené jasne. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pred niekoľkými týždňami tlačová kancelária spoločnosti pre interez.
Okrem spomínaných pobočiek v Zlatých Klasoch, Žiline, Gbelciach a Nesvadoch má Biedronka pripravovať obchody aj v Chorvátskom Grobe, Malinove, Tomášove, Alekšinciach, Bošanoch, Myjave a Čiernom. V týchto dňoch navyše pribudla už otvorená predajňa v Revúcej. Doplnila tak Miloslavov, Zvolen (dve predajne, pozn. red.), Považskú Bystricu, Senicu, Liptovský Mikuláš a Nové Zámky.
