Nová predajňa je už otvorená. Obľúbený slovenský reťazec rozšíril svoju sieť do ďalšieho mesta

Expanzia maloobchodnej siete bola v uplynulých mesiacoch doménou hlavne zahraničných reťazcov, ktoré na slovenský trh prišli s vysokými ambíciami. Vysokokonkurenčné prostredie je dnes prakticky v každom segmente a platí to aj pre obchodníkov so stavebným materiálom, kúpeľňami či domácimi potrebami. Výraznú pozíciu medzi nimi má slovenský Kinekus, ktorý pred pár dňami otvoril novú prevádzku.
Kinekus je slovenská spoločnosť s viac ako 30-ročnou tradíciou a ešte donedávna platilo, že pod Tatrami prevádzkovala 15 kamenných predajní. Od uplynulého víkendu sa do tohto portfólia pridala aj pobočka v Nových Zámkoch. Reťazec o tom informoval na svojich sociálnych sieťach.
Prevádzka v novom obchodnom centre
Otvorenie 16. slovenskej pobočky spoločnosť avizovala ešte vo februári, konkrétne sa tak stalo 14. marca v novom nákupnom centre Castimonia. To sa nachádza v meste Nové Zámky, v zaujímavej lokalite pri supermarkete Kaufland či Merkury Markete. „Veríme, že sme zanechali dobrý dojem a tí, ktorí sem dnes prišli, že sa budú aj radi vracať,“ uviedol na margo slávnostného otvorenia majiteľ Kinekusu Štefan Súkeník.
Ako z verejne dostupných údajov vyplýva, firme v posledných rokoch konštantne rastú tržby. Za vlaňajšok síce ešte výsledky nepoznáme, no v roku 2024 boli na úrovni 13,84 milióna eur, rok predtým to bolo viac ako 13,3 milióna eur. Len pre porovnanie, v pandemickom roku mal Kinekus tržby 8,5 milióna eur. Čo sa týka zisku, ten bol najvyšší v roku 2021 – 261-tisíc eur. Predvlani medziročne klesol o 40 % a bol na úrovni 85-tisíc eur.
Spoločnosť zároveň pôsobí aj vo veľkoobchode a zásobuje viac ako tisícku nezávislých obchodníkov. Podľa hodnôt, ktoré Kinekus prezentuje na svojom oficiálnom webe, by prevádzka v Nových Zámkoch nemusela byť ani zďaleka posledná.
„Pracujeme na rozvoji a rozširovaní predajnej siete a naším cieľom je mať predajňu v každom okrese, aby sme boli čo najbližšie k našim zákazníkom a dokázali im poradiť vždy, keď budú niečo potrebovať,“ uvádza firma.
Pridajú sa aj susedia
Nové nákupné centrum Castimonia ponúklo na prenájom viacero obchodných jednotiek a okrem Kinekusu by sa do komplexu mali nasťahovať aj ďalšie mená. Ako prvý sa spomínal diskontný predajca zmiešaného tovaru TEDi a paletu obchodníkov by mal doplniť tiež diskutovaný ruský tvrdý diskont Mere. Pôvodné špekulácie počítali s otvorením počas uplynulého marcového víkendu, to sa však nestalo.
Okrem Nových Zámkov Mere pripravuje predajňu aj v Prievidzi. Tá by zákazníkov údajne mala privítať v blízkej dobe.
