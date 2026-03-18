Nová predajňa je už otvorená. Obľúbený slovenský reťazec rozšíril svoju sieť do ďalšieho mesta

Foto: OC Castimonia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Tradičná domáca firma otvorila svoju 16. slovenskú predajňu.

Expanzia maloobchodnej siete bola v uplynulých mesiacoch doménou hlavne zahraničných reťazcov, ktoré na slovenský trh prišli s vysokými ambíciami. Vysokokonkurenčné prostredie je dnes prakticky v každom segmente a platí to aj pre obchodníkov so stavebným materiálom, kúpeľňami či domácimi potrebami. Výraznú pozíciu medzi nimi má slovenský Kinekus, ktorý pred pár dňami otvoril novú prevádzku.

Kinekus je slovenská spoločnosť s viac ako 30-ročnou tradíciou a ešte donedávna platilo, že pod Tatrami prevádzkovala 15 kamenných predajní. Od uplynulého víkendu sa do tohto portfólia pridala aj pobočka v Nových Zámkoch. Reťazec o tom informoval na svojich sociálnych sieťach.

Prevádzka v novom obchodnom centre

Otvorenie 16. slovenskej pobočky spoločnosť avizovala ešte vo februári, konkrétne sa tak stalo 14. marca v novom nákupnom centre Castimonia. To sa nachádza v meste Nové Zámky, v zaujímavej lokalite pri supermarkete Kaufland či Merkury Markete. „Veríme, že sme zanechali dobrý dojem a tí, ktorí sem dnes prišli, že sa budú aj radi vracať,“ uviedol na margo slávnostného otvorenia majiteľ Kinekusu Štefan Súkeník.

Kinekus má aktuálne najširšie zastúpenie v našom hlavnom meste, kde prevádzkuje tri predajne. Nájdeme ho aj v Košiciach, Žiline, Nitre, Martine, Poprade, Považskej Bystrici, Prešove, Prievidzi, Púchove, Ružomberku, Trenčíne a Trnave.

Ako z verejne dostupných údajov vyplýva, firme v posledných rokoch konštantne rastú tržby. Za vlaňajšok síce ešte výsledky nepoznáme, no v roku 2024 boli na úrovni 13,84 milióna eur, rok predtým to bolo viac ako 13,3 milióna eur. Len pre porovnanie, v pandemickom roku mal Kinekus tržby 8,5 milióna eur. Čo sa týka zisku, ten bol najvyšší v roku 2021 – 261-tisíc eur. Predvlani medziročne klesol o 40 % a bol na úrovni 85-tisíc eur.

Foto: OC Castimonia

Spoločnosť zároveň pôsobí aj vo veľkoobchode a zásobuje viac ako tisícku nezávislých obchodníkov. Podľa hodnôt, ktoré Kinekus prezentuje na svojom oficiálnom webe, by prevádzka v Nových Zámkoch nemusela byť ani zďaleka posledná.

Pracujeme na rozvoji a rozširovaní predajnej siete a naším cieľom je mať predajňu v každom okrese, aby sme boli čo najbližšie k našim zákazníkom a dokázali im poradiť vždy, keď budú niečo potrebovať,“ uvádza firma.

Pridajú sa aj susedia

Nové nákupné centrum Castimonia ponúklo na prenájom viacero obchodných jednotiek a okrem Kinekusu by sa do komplexu mali nasťahovať aj ďalšie mená. Ako prvý sa spomínal diskontný predajca zmiešaného tovaru TEDi a paletu obchodníkov by mal doplniť tiež diskutovaný ruský tvrdý diskont Mere. Pôvodné špekulácie počítali s otvorením počas uplynulého marcového víkendu, to sa však nestalo.

Okrem Nových Zámkov Mere pripravuje predajňu aj v Prievidzi. Tá by zákazníkov údajne mala privítať v blízkej dobe.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prekvapujúci koniec veľkej predajne. Obľúbená značka zmizla zo známeho nákupného centra, príde konkurencia?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac