Barbora Švidraňová vie, ako sa zbaviť neodbytného muža. V bare zažila scénu ako z filmu

Foto: Instagram (_basie_)

Frederika Lyžičiar
Barbora ukázala, že odvaha a rýchla reakcia sú najlepšou zbraňou proti obťažovaniu.

Nevhodné správanie voči ženám sa už nemusí prehliadať ani trpieť. Herečka Barbora Švidraňová je dôkazom, že odvaha a pohotová reakcia môžu zastaviť aj nepríjemnú situáciu, ktorá by inak mohla skončiť oveľa horšie.

V podcaste Esencie otvorene opísala večer, keď sa ocitla tvárou v tvár neodbytnému mužovi. Ten ju počas zábavy v podniku opakovane obťažoval, no namiesto mlčania si herečka zvolila rázny postoj a postavila sa mu vlastnými silami.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa BARBORA ŠVIDRAŇOVÁ (@_basie_)

Opakované upozornenia nepomohli

Podľa jej slov sa situácia vyhrotila aj napriek tomu, že ho niekoľkokrát zreteľne varovala. Najprv chcela všetko vyriešiť pokojne a bez zbytočného konfliktu. „Dvakrát som ho upozornila, aby ma nechytal. Stála som pri bare, oproti boli otvorené dvere. Prechádzal okolo mňa raz a šuchol mi po zadku. Mňa to úplne nahnevalo, otočila som sa a hovorím mu: Toto nerobte,“ opísala herečka s dôrazom na to, že sa snažila riešiť problém slovne.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa BARBORA ŠVIDRAŇOVÁ (@_basie_)


Nanešťastie, mužovo správanie sa nezmenilo. „Vrátila som sa naspäť, rozprávala som sa, ten chlap znova išiel okolo a už ma chytil za pás. Už vtedy som mu povedala: Ja vás varujem, nerobte mi toto, neprajem si to. Bol úplne na šrot opitý,“ doplnila. Jej slová však zostali bez odozvy, čo len potvrdilo, že slovné dohováranie nestačí.

Rázny protiútok

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac