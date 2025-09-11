Barbora Švidraňová vie, ako sa zbaviť neodbytného muža. V bare zažila scénu ako z filmu

Nevhodné správanie voči ženám sa už nemusí prehliadať ani trpieť. Herečka Barbora Švidraňová je dôkazom, že odvaha a pohotová reakcia môžu zastaviť aj nepríjemnú situáciu, ktorá by inak mohla skončiť oveľa horšie.
V podcaste Esencie otvorene opísala večer, keď sa ocitla tvárou v tvár neodbytnému mužovi. Ten ju počas zábavy v podniku opakovane obťažoval, no namiesto mlčania si herečka zvolila rázny postoj a postavila sa mu vlastnými silami.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Opakované upozornenia nepomohli
Podľa jej slov sa situácia vyhrotila aj napriek tomu, že ho niekoľkokrát zreteľne varovala. Najprv chcela všetko vyriešiť pokojne a bez zbytočného konfliktu. „Dvakrát som ho upozornila, aby ma nechytal. Stála som pri bare, oproti boli otvorené dvere. Prechádzal okolo mňa raz a šuchol mi po zadku. Mňa to úplne nahnevalo, otočila som sa a hovorím mu: Toto nerobte,“ opísala herečka s dôrazom na to, že sa snažila riešiť problém slovne.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nanešťastie, mužovo správanie sa nezmenilo. „Vrátila som sa naspäť, rozprávala som sa, ten chlap znova išiel okolo a už ma chytil za pás. Už vtedy som mu povedala: Ja vás varujem, nerobte mi toto, neprajem si to. Bol úplne na šrot opitý,“ doplnila. Jej slová však zostali bez odozvy, čo len potvrdilo, že slovné dohováranie nestačí.
Nahlásiť chybu v článku