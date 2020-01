Obyvatelia sú zúfalí. Rakúska dedinka, ktorá inšpirovala rozprávku Frozen, prosí turistov, aby tam už nechodili

Nejeden film vyvolal v poslednom čase medzi divákmi ošiaľ, a to až taký, že sa ľudia hrnú na miesta, kde sa film natáčal alebo sa ním tvorcovia inšpirovali. Ukážkou je schodisko, na ktorom si zatancoval slávny filmový Joker. Dnes na ňom tancujú stovky divákov túžiacich po perfektnej fotke na Instagram.

Hallstatt láme rekordy v počte turistov

Ako informuje portál The Independent, podobne dopadla aj rakúska dedinka, ktorou sa inšpirovali tvorcovia animovaného filmu Ľadové kráľovstvo (Frozen). Hallstatt sa nachádza približne hodinu cesty od Salzburgu a za svoj domov ho považuje 780 trvalých obyvateľov. Domáci však v poslednom čase musia uvoľňovať priestor turistom. Kým v roku 2009 ich sem denne zavítalo v priemere 100, dnes ich sem každý deň príde aj 10-tisíc. Hallstatt počtom turistov prekonal dokonca aj Benátky, vzhľadom na to, že ich je na hlavu až šesťkrát viac.

Samozrejme, turisti sa sem nezačali hromadne hrnúť zo dňa na deň. Prvú vlnu zažilo mestečko Hallstatt ešte v roku 2006, keď sa objavilo v juhokórejskom programe Spring Watch. V roku 2011 zas záujem turistov vzbudil fakt, že bohatý čínsky obchodník vybudoval v provincii Guangdong vernú repliku mesta za 700 miliónov libier. Za poslednú vlnu je zas zodpovedné rozprávkové kráľovstvo Arendelle zo spomínanej rozprávky Frozen.

Starosta chce počet turistov skresať o tretinu

Hallstatu navyše na sláve pridalo aj to, že si vo východnej časti Ázie vyslúžil titul mesta, kde vznikajú najlepšie fotografie na Instagram. Aj keď nejedno mesto by bolo z takého návalu turistov nadšené, obyvatelia Hallstatu to už nezvládajú a starosta mesta Alexander Scheutz chce príval turistov zredukovať aspoň o jednu tretinu.

Pre The Times sa starosta vyjadril, že Hallstat je v prvom rade domovom ľudí, kde sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok a kus histórie, no nie je to múzeum. Súčasťou mesta je soľná baňa stará 7 000 rokov a je jednou z najstarších na svete. Aj vďaka tomu si Hallstatt vyslúžil ešte v roku 1997 zaradenie do svetového zoznamu Unesco. Okrem toho, mestečko je skutočne malebné, nachádza sa totiž priamo na úpätí pohoria Salzkammergut a na brehu jazera, a je plné architektonických klenotov zo 16. storočia

Starosta mesta dodáva, že aj keď by rád počet turistov prichádzajúcich do Hallstattu zredukoval, zatiaľ sa mu nepodarilo nájsť spôsob, ako by ich mohol zastaviť. Aj keď mestečko z turizmu profituje, platí pravidlo, že všetkého priveľa škodí. Turisti, ktorí sem prichádzajú totiž neberú ohľad na domovy ľudí a Hallstatt vnímajú ako zábavný park.