Babišov nový spojenec má problém: Česká polícia preveruje Filipa Turka, čelí podozreniam z rasizmu, sexizmu aj homofóbie

Česká polícia začala preverovať údajné výroky poslanca Filipa Turka ako možné trestné činy hanobenia národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny obyvateľov, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu. V stredu to uviedla stanica ČT24.
Server iRozhlas.cz zas informoval o tom, že Turek zvolený za stranu Motoristi sebe už v minulosti musel polícii vysvetľovať, prečo sa vyhrážal zamestnancovi saudskoarabskej ambasády šibenicou, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
V minulosti zverejňoval rasistické a homofóbne príspevky
Český Deník N pred niekoľkými dňami zverejnil článok o tom, že Turek v minulosti opakovane na sociálnych sieťach zverejňoval otvorene rasistické, sexistické či homofóbne výroky. Hoci priznal, že v minulosti na sociálne siete napísal mnoho „hlúpostí“, zverejnené príspevky označil za manipulácie a uviedol, že je všetko pripravený vysvetliť aj prezidentovi Petrovi Pavlovi.
Polícia, ktorá sa už výrokmi zaoberá, podľa ČT24 nevylúčila, že by v budúcnosti mohla v tejto súvislosti začať preverovať ešte ďalšie trestné činy. Server iRozhlas.cz v stredu napísal, že získal policajné dokumenty k prípadu spred ôsmich rokov, keď musel Turek vysvetľovať svoje konanie voči zamestnancovi saudskoarabskej ambasády.
Obrázok šibenice a nábojnica na aute
Podľa servera dal tomuto mužovi za stierač auta obrázok šibenice a na streche auta si muž okrem toho našiel aj nábojnicu. Turek nakreslenú šibenicu polícii priznal, odmietol však, že by na strechu auta položil nábojnicu. Obrázok za stieračom vysvetlil podľa policajných dokumentov tak, že chcel brániť svoju vtedajšiu priateľku, na ktorú údajne v tú noc niekto z auta pokrikoval. Podľa jej opisu Turek usúdil, že by to mohol byť človek z daného vozidla.
Súčasný poslanec predpokladal, že vodič zrejme nebude vedieť po česky ani po anglicky, a tak by bolo zbytočné písať mu odkaz, preto mu napadlo „nakresliť niečo dôrazné, aby to pochopil“, povedal kriminalistom. Nábojnica, ktorú podľa jeho slov dostal pre šťastie od kamaráta poľovníka, mu vraj mohla vypadnúť z vrecka, keď si odtiaľ vyberal vizitku.
Prípad skončil ako priestupok, Turek zaplatil pokutu
Prípad sa nakoniec vyriešil ako priestupok a Turek musel zaplatiť pokutu. Nie je však známe, v akej výške. Na ďalšiu kauzu týkajúcu sa Turka, ktorý ašpiroval na funkciu ministra zahraničných vecí vo vznikajúcej českej vláde, sa novinári v stredu pýtali aj predsedu Motoristov Petra Macinku.
„Pomerne dosť ma zaráža, že sa tu odovzdávajú nejaké materiály o priestupkových konaniach od polície novinárom. To si myslím, že nie je úplne správne,“ reagoval na ich otázky šéf Motoristov.
Nahlásiť chybu v článku