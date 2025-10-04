Andrej Babiš má navrch: Po sčítaní viac než polovice okrskov vedie hnutie ANO. Rozdiel je veľký

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu po sčítaní viac než polovice okrskov naďalej vedie hnutie ANO so ziskom 38,27 percenta hlasov. Na druhom mieste bola priebežne koalícia SPOLU s podporou 20,31 percenta voličov. Informuje o tom TASR podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ).
Na treťom mieste bolo po sčítaní niečo vyše polovice okrskov hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 10,56 percentami hlasov, nasledované hnutím SPD so ziskom 8,32 percenta. Do snemovne by sa podľa priebežných výsledkov dostali aj Piráti s podporou 7,61 percenta a Motoristi so 7,14 percentami hlasov.
Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Poslaneckej snemovne ČR sa nachádzalo hnutie Stačilo! so ziskom 4,67 percenta hlasov.
Výsledky majú byť známe dnes večer
Volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 14:00 hodine a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy.
Česi si počas piatka a soboty vyberali 200 zástupcov z 26 rôznych politických zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov. Volili v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov a celkom sa v nich nachádza okolo 14 800 okrskov. Z viacerých miest hlásili rekordnú účasť.
V predošlých voľbách do dolnej komory Parlamentu ČR v roku 2021 zaznamenali volebnú účasť 65,43 percenta. O voličov sa vtedy uchádzalo 22 politických subjektov, do snemovne sa dostali štyri z nich – koalícia SPOLU, hnutie ANO, koalícia Pirátov a STAN a hnutie SPD.
