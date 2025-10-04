77-ročný muž v Považskej Bystrici napadol člena jednej z politických strán. Bol pod vplyvom alkoholu

V sobotu v obedňajších hodinách v meste Považská Bystrica fyzicky napadol 77-ročný muž 47-ročného muža, ktorý v tom čase vykonával petičnú činnosť ako člen jednej z politických strán. Poškodený utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Útočník mal poškodiť petičný stánok a hodiť ho do neďalekého potoka. Následne mal poškodeného udrieť do oblasti tváre. „Sedemdesiatsedemročný muž bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom merania 1,71 promile. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bude umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Klenková.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Považskej Bystrici začal trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva.
Nahlásiť chybu v článku