Babička sa tešila na čas s vnúčatami, potom dostala zoznam pravidiel. Keď si ich prečítate, pochopíte, prečo ich odmietla

Dana Kleinová
Babička mala vnúčatá strážiť počas dvoch týždňov, kedy ich rodičia museli nutne odcestovať.

Vyjsť s rodinou niekedy nie je jednoduché. Každý má totiž svoje zaužívané návyky a verí, že sám vie, čo je pre neho najlepšie. Ak však nastane nečakaná situácia a jeden druhému sa musia prispôsobiť, nemusí to skončiť najlepšie. Najmä, ak ide o svokru a jej nevestu.

Bez ohľadu na to, ako veľmi babička miluje svoje vnúčatá, nemusí byť vždy taká nadšená z toho, že ich má opatrovať, hlavne, keď to so sebou prináša celý rad nepríjemných podmienok a pravidiel. O tom vie svoje Sophia, ktorá sa o svoj príbeh podelila s portálom Brightside.me.

Mala pravidlá ohľadom domu aj jej hygieny

„Môj syn Harry má štyri malé deti vo veku 3, 5, 6 a 8 rokov,“ vysvetlila babička na úvod. Jej nevesta sa volá Kaley. Nedávno sa Kaley dozvedela nepríjemné správy. Jej mama je vážne chorá a nutne pri sebe niekoho potrebuje. Kaley preto neváhala a spolu manželom Harrym sa rozhodli na niekoľko týždňov odcestovať a nechať deti s ich babičkou Sophiou.

„Požiadali ma, aby som sa postarala o svoje vnúčatá, a samozrejme som s radosťou súhlasila. Ale potom mi Kaley podala ručne písaný zoznam pravidiel (prísnych!), ktoré mi prišli skôr ako kritika mojej osoby než užitočné pokyny,“ pokračovala dôchodkyňa.

Prvé z nich znelo, že Kaley vyžadovala, aby Sophia strážila deti u nich doma, nie u seba, keďže verí, že tam budú deti vo väčšom bezpečí. Má to však háčik. Kaley nechce doma žiadne domáce zvieratá. Babička má ale mačku a musela by ju tak nechať na niekoľko týždňov doma samu. „Ale čo je najponižujúcejšie? Kaley vyhlásila, že sa musím sprchovať dvakrát denne, spolu s množstvom ďalších pokynov týkajúcich sa osobnej hygieny, ktoré naozaj prekročili hranice,“ dodala Sophia.

„Keď som si prečítala zoznam, najskôr som bola prekvapená, ale ten šok sa rýchlo zmenil na frustráciu a zavolala som Kaley, aby som jej dala vedieť, že s tým jednoducho nemôžem súhlasiť,“ priznala dôchodkyňa. Podľa jej slov nevesta nechápe, prečo má s týmito pravidlami problém a zdá sa, že sa jej babičkino odmietnutie dotklo. „Ona a Harry sa ani neukázali na našom nedeľnom rodinnom obede, čo je tradícia, ktorú dodržiavame už roky, len raz za mesiac,“ pokračovala Sophia.

Babička teraz nevie, čo má robiť. Na jednej strane nechce stratiť puto, ktoré má so synom a jeho rodinou, no na druhej strane si myslí, že prekročili hranice, keď žiadali príliš a navyše boli podľa nej ich požiadavky neprimerané.

