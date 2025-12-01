Babička sa rozhodla vyškrtnúť adoptovaného vnuka zo závetu. Keď sa to rozhodla napraviť, bolo už neskoro

Foto: Profimedia / Pexels

Dana Kleinová
Vždy chcela biologické vnúča a v momente, keď si myslela, že ho dostane, vyškrtla adoptovaného vnuka zo závetu.

Rodinné vzťahy sú komplikované. Obzvlášť, keď rodina zažíva nepríjemnú situáciu, ako napríklad, ak sa nedarí otehotnieť. V takom prípade sa môže pár rozhodnúť pre iné metódy, akými sú umelé oplodnenie, ale tiež adopcia. Niektorí ľudia však majú predsudky a len ťažko sa im prijíma do rodiny niekto, kto nie je jeho krv. 

Mať favorita medzi vnúčatami nie je nikdy dobré. Žena menom Dana to zažila na vlastnej koži. O svoj príbeh sa podelila s portálom Brightside.me, no čo v ľuďoch najviac zarezonovalo potom, ako si ho prečítali, bolo to, že uprednostnila nenarodené vnúča pred tým, ktoré už mala. A to len preto, že bol jej vnuk adoptovaný.

Foto: Pexels

Vyškrtla ho zo závetu

„Moja nevesta a syn sa roky snažili o dieťa a nakoniec zistili, že pravdepodobne nebudú môcť mať vlastné dieťa. Tak si adoptovali malého Bena,“ začala dôchodkyňa vysvetľovať. Poznamenala, že sa k nemu vždy správala ako k vlastnému. Všetko sa však zmenilo, keď sa dozvedela šťastnú správu – jej nevesta bola tehotná.

„Moja nevesta bola už v šiestom mesiaci, keď mi to povedali, lebo nechceli, aby som si robila nádeje na niečo, čo sa nemusí stať. V ten deň som sa rozhodla vyradiť Bena zo svojho závetu,“ priznala Dana. Jej syn bol v šoku, keď sa to dozvedel a rovno sa svojej mamy spýtal, prečo sa tak rozhodla. Takúto mu dala odpoveď: „Moja vnučka je moja krv. Zaslúži si celé moje dedičstvo.“ 

Foto: Pexels

Žena priznala, že si uvedomuje, že to neznie najlepšie, no vnučku považovala za zázračné dieťa, pokračovateľku rodu, a tak chcela, aby mala všetko na to, aby mala úspešný život. Babička však mala tieto sny o veľkej budúcnosti vnučky priskoro. O pár dní neskôr sa totiž dozvedela zdrvujúcu správu, ktorá ju donútila svoje rozhodnutie oľutovať.

Na ospravedlnenia bolo neskoro

„Môj syn a jeho manželka prišli o dieťa a pre túto tragickú udalosť už nebudú môcť mať ďalšie deti. Počas toho telefonátu sa ma syn spýtal, či som teraz šťastná. Cítil, že to spôsobila moja túžba po biologickom dieťati,“ vysvetlila Dana a pokračovala: „Cítila som sa ako hlupák. Už som Bena vyškrtla zo svojho závetu, ale nebolo to preto, že by som ho nemilovala. Len som cítila, že tak to bude lepšie. Teraz to však ľutujem a je už príliš neskoro, aby som sa pokúsila situáciu napraviť. Môj syn ma obviňuje za to, čo sa stalo.“

Danin syn navyše zašiel ešte ďalej. Rozhodol sa s matkou prestať rozprávať a dokonca ju nepustí do blízkosti svojej rodiny. Povedal jej totiž, že bola sebecká a staromódna a hoci mu dôchodkyňa sľúbila, že Benovi opäť odkáže svoje dedičstvo, bolo už neskoro.

„Povedal mi, že ani on, ani jeho dieťa už odo mňa nič nechcú. Povedal mi, aby som si našla niekoho iného, komu by som mohla odkázať svoje dedičstvo. Moja nevesta to tak nevníma; stále sa mi snaží pomôcť, ale zatiaľ bez úspechu,“ uzavrela Dana aj s prosbou o radu, keďže netuší, čo má teraz robiť a ako má vzťahy v rodine napraviť.

