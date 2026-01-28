Autorkou konceptu nového loga STVR je samotná riaditeľka. Šimkovičová si ho pritom objednala za 10-tisíc eur

Slovenská televízia a rozhlas dnes oficiálne odštartovala proces budovania novej vizuálnej identity. Verejnosti predstavila nové korporátne logo, ako aj logá organizačných zložiek Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Ide o prvý viditeľný krok rozsiahlej premeny, ktorá sa má postupne dotknúť vysielania, online služieb aj celkovej komunikácie verejnoprávnej inštitúcie.
Podľa samotnej STVR ide o úvodnú fázu dlhodobého procesu, ktorého cieľom je vytvoriť funkčný, moderný a udržateľný systém vizuálnej identity. Nový vizuálny štýl má reflektovať technologický vývoj aj rôzne formy distribúcie obsahu smerom k verejnosti.
Logo vzniklo interne, autorkou je generálna riaditeľka
Nové logo vzniklo priamo na pôde STVR. Autorkou konceptu aj prvotnej skice je generálna riaditeľka Martina Flašíková. Inštitúcia zdôrazňuje, že návrh bol vytvorený interne, bez zapojenia externej agentúry a bez dodatočných finančných nákladov.
Základným motívom loga je písmeno S, ktoré má symbolizovať signál, ktorý je nevyhnutný pre všetky formy šírenia obsahu, od televízneho a rozhlasového vysielania až po digitálne a online platformy. Práve distribúcia signálu smerom k verejnosti tvorí hlavný príbeh, ktorý sa premietol do vizuálnej podoby značky.
Podľa informácií portálu 360tka.sk si Ministerstvo kultúry SR viac ako rok a pol dozadu objednalo návrh nového loga za sumu blížiacu sa k 10 000 eurám. Táto skutočnosť sa nezhoduje s tvrdením STVR, že aktuálny koncept vznikol interne a bez externých nákladov.
Logo sa dostalo na verejnosť ešte pred predstavením
Pozornosť verejnosti si nové logo získalo ešte pred oficiálnym predstavením. STVR totiž v uplynulých dňoch podala prihlášku ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva SR. Keďže zverejnenie prihlášky je povinnou súčasťou registračného procesu, podoba loga sa objavila na verejnosti skôr, než ho inštitúcia oficiálne predstavila.
STVR na to reagovala vysvetlením, že verejnosť videla len právny krok, nie finálnu vizuálnu identitu. Registrácia ochrannej známky je podľa nej štandardný legislatívny postup, ktorý nesúvisí priamo s oficiálnym uvedením rebrandingu.
