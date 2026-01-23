STVR reaguje na únik loga: Verejnosť vraj vidí len právny krok, nie finálnu vizuálnu identitu

Slovenská televízia a rozhlas sa posúva k predstaveniu novej vizuálnej identity. Verejnoprávna inštitúcia v uplynulých dňoch podala na Úrad priemyselného vlastníctva SR prihlášku ochrannej známky, ktorá súvisí s pripravovaným novým logom a vizuálnym štýlom.
Ako sme váš však dnes už informovali, tento legislatívny úkon si hneď všimli viaceré médiá, a tak nové logo získalo pozornosť ešte pred oficiálnym predstavením. Ako však píše samotná STVR, ide o štandardný právny krok, ktorým si inštitúcia zabezpečuje ochranu svojich označení v súlade s platnou legislatívou. Zverejnenie prihlášky v databázach úradu je povinnou súčasťou registračného procesu a zároveň umožňuje verejnosti uplatniť prípadné pripomienky v rámci námietkového konania.
Nejde o oficiálne predstavenie vizuálnej identity
Podľa televízie nejde o nič výnimočné ani neštandardné. Registrácia ochrannej známky je samostatný právny proces, ktorý nesúvisí priamo s oficiálnym uvedením novej vizuálnej identity na verejnosť. Samotné predstavenie loga má vlastný časový harmonogram, obsahový rámec aj komunikačný kontext.
„Vnímame záujem verejnosti aj médií o pripravovanú vizuálnu identitu STVR. Zverejnenie prihlášky v registri ÚPV SR je bežný postup,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková.
Zároveň avizovala, že oficiálne predstavenie nového loga sa blíži. „V krátkej dobe plánujeme oficiálne predstaviť verejnosti a médiám nové logo inštitúcie, ako aj logá jednotlivých programových služieb vrátane explikácie a fáz implementácie,“ dodala.
