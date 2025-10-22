Autor sa nebojí hovoriť o tabu: Známy urológ odhaľuje vtipné a bizarné príbehy z praxe, pri ktorých sa budete červenať

Ten urológ z internetu napísal knihu! MUDr. Ján Švihra ml. je lekár, vedec, vysokoškolský pedagóg a tiež influencer, ktorý si z najintímnejších problémov ľudí nerobí srandu, ale ani z nich nerobí tragédiu. Jeho nová kniha Urostorky je presne taká ako on: úprimná, vtipná, miestami absurdná, inokedy dojemná. A hlavne plná príbehov, ktoré sa naozaj stali.
Ako sa z urológa stane influencer?
„Dobrý deň, mám na penise červené fliačiky, čo to je?“ Takto vraj začínajú niektoré správy, ktoré Ján Švihra dostáva do inboxu. Nie od kamarátov, ale od úplne cudzích ľudí, ktorí si myslia, že diagnózu dostanú cez internet aj bez vyšetrenia.
Presne z takýchto bizarných momentov, ale aj z reálnej praxe v nemocnici, vznikla kniha Urostorky. Nie je to lekárska príručka, ani suchá zbierka faktov. Je to súbor krátkych príbehov z nemocničného zákulisia, doplnený o odborné, ale ľudsky vysvetlené pasáže o zdraví, moči, pohlavných chorobách, obličkách či mužských (aj ženských) problémoch.
Švihra sa pritom nehrá na superhrdinu. Hovorí aj o únave, o vyhorení, o tom, aké to je, keď lekár drží háky celé hodiny a nevidí na operáciu, alebo keď mu počas služby pacient doslova exploduje na stole. A napriek tomu všetkému píše s nadhľadom a humorom, vďaka ktorému sa čítanie tejto knihy mení na skutočný detox od stereotypov o medicíne.
Urológia je mokrý odbor. A nie vždy len od moču
Ak si myslíte, že kniha s názvom Urostorky bude len o penisoch a močových problémoch – máte pravdu. Ale zároveň sa mýlite.
MUDr. Švihra píše o svojom povolaní tak, že zrazu pochopíte, prečo sa lekári smejú aj v tých najvážnejších situáciách a prečo je niekedy potrebné brať život s ľahkosťou. Aj keď práve stojíte po pás v hnisajúcej realite.
Jedna kapitola vás rozosmeje (napríklad tá, v ktorej mu pacient počas operácie vytvorí neplánovaný gejzír tekutín), druhá vám stiahne hrdlo (keď opisuje nočnú službu, pri ktorej ide pacientovi o život). A potom príde kapitola s názvom „Alchýmia moču“, kde sa dozviete, že aj moč má svoje tajomstvá a že niekedy pijeme priveľa vody len preto, že nám to povedal influencer.
Humor, osveta a kúsok trápnosti, ktorá nás všetkých spája
Urostorky majú zvláštnu moc. Čitateľ sa smeje, červená aj učí zároveň. Autor sa nebojí hovoriť o tabu, ale nikdy ich nezneužíva na lacný efekt. Okrem vtipných historiek hovorí aj o prevencii rakoviny, o predkožke, o úniku moču či o tom, či na veľkosti naozaj záleží. Odpovede? Áno, sú tam. S humorom, empatiou a poriadnou dávkou ľudskej zvedavosti.
Niektoré kapitoly sú doplnené aj hosťujúcim odborníkom, napríklad biochemičkou Lenkou Hrobárovou, ktorá s nadhľadom vysvetľuje, prečo moč pre biochemikov nie je „odpad“, ale poklad. Spolu tak Urostorky tvoria mix medicínskeho poznania a pútavého storytellingu, ktorý by pokojne obstál aj ako stand-up z nemocnice.
Prečo si Urostorky prečítať:
- pretože medicína môže byť zábavná aj bez bulváru,
- pretože sa dozviete o svojom tele viac, ako by ste čakali,
- pretože sa pri čítaní budete smiať, ale možno sa aj objednáte na preventívku,
- pretože humor je najlepší spôsob, ako hovoriť o veciach, o ktorých sa bežne nehovorí.
Urostorky vznikli, aby sa o zdraví hovorilo otvorene, odborne, ale aj s humorom. Pretože ak osvetu nerobia lekári, robia ju šarlatáni. A to je, ako sám autor hovorí, „najrýchlejšia cesta k hlúposti“.
Ak vás zaujíma, ako vyzerá život lekára, ktorý má dennodenne do činenia s najintímnejšími časťami ľudského tela, Urostorky vám to ukážu bez servítky, ale s noblesou. Niektoré príbehy budete chcieť vyrozprávať kamarátom, iné si necháte pre seba. A možno si po prečítaní len ticho poviete: „Vďakabohu, že títo ľudia ešte majú zmysel pre humor.“
