ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach

Raper Separ sa nedávno vybral na turistiku do Himalájí, ktorú dokumentoval na svojich sociálnych sieťach. Vyšliapal do základného tábora hory Mount Everest a podľa jeho slov tento zážitok radí k najsilnejším, aké v živote zažil. A keď už si tam so sebou „privliekol spreje“, rozhodol sa v prírode zanechať svoju stopu, čo mnohých patrične nahnevalo.
Separ počas svojho výstupu na Everest Base Camp zverejnil niekoľko storiek, v ktorých sa chválil svojím nasprejovaným podpisom. Svoju stopu nechal na viacerých prírodných lokalitách, vrátane obtiahnutia nápisu „Everest Base Camp 5 364 m“. Jeho činy vyvolali vlnu kritiky doma, ale aj v zahraničí.
Na jeho správanie upozornil aj nepálsky sprievodca Adhikari Madhav, ktorý stojí za účtom s názvom @everestbasecamptrek a sleduje ho takmer 200-tisíc ľudí. Zverejnil Separovu fotografiu s obtiahnutým nápisom na kameni a pridal svoj kritický pohľad na vec.
Bezohľadný čin alebo len forma prejavu?
„Kto ti dal povolenie zneuctiť Everest?“ opýtal sa v úvode. „Toto nie je umenie, toto je neúcta – k hore, k miestnym komunitám aj ku všetkým, ktorí si Himaláje vážia,“ pokračoval a vyzval ľudí, aby raperov účet na sociálnej sieti nahlásili. „Everest je posvätné, majestátne a krehké miesto. Nie je to plátno pre sebecké vyjadrenie sa. Napísať svoje meno tu z teba nerobí odvážneho, ale bezohľadného,“ doplnil. Raper sa ale bránil tým, že mal povolenia a nápis Everest Base Camp, ktorý tam bol desať rokov, len obtiahol.
A čo na to ľudia?
Vzhľadom na to, aké diskusie celá situácia vyvolala, sme sa rozhodli zistiť, ako to vidia ľudia v uliciach. Kým niektorí kauzu zaregistrovali len okrajovo, iní sa to dozvedeli vďaka iným osobnostiam, ktoré na to upozornili. „Nepáči sa mi to. Nie som jeho fanúšik a toto ma teda nepresvedčilo o tom, aby som ho začal sledovať. Takže, nepatrí to tam,“ vyjadril sa jeden z opýtaných. „Hoci tvrdí, že má na to povolenie, ja sa s tým nemôžem stotožniť,“ povedal ďalší.
Niektorí si však myslia, že kauza bola len zbytočne nafúknutá a že takéto správanie k raperovi už jednoducho patrí a je to jeho prejav. „Mne sa veľmi páčia takéto grafity a ja som veľký fanúšik tohto. A obdivujem Separa, že na tie hory chodí.“
