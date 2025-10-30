ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach

Foto: interez/Screen Instagram (separ__dms)

Kristína Hyriaková
Redakcia
Raper Separ vyvolal nedávno búrlivé reakcie.

Raper Separ sa nedávno vybral na turistiku do Himalájí, ktorú dokumentoval na svojich sociálnych sieťach. Vyšliapal do základného tábora hory Mount Everest a podľa jeho slov tento zážitok radí k najsilnejším, aké v živote zažil. A keď už si tam so sebou „privliekol spreje“, rozhodol sa v prírode zanechať svoju stopu, čo mnohých patrične nahnevalo. 

Separ počas svojho výstupu na Everest Base Camp zverejnil niekoľko storiek, v ktorých sa chválil svojím nasprejovaným podpisom. Svoju stopu nechal na viacerých prírodných lokalitách, vrátane obtiahnutia nápisu „Everest Base Camp 5 364 m“. Jeho činy vyvolali vlnu kritiky doma, ale aj v zahraničí.

Na jeho správanie upozornil aj nepálsky sprievodca Adhikari Madhav, ktorý stojí za účtom s názvom @everestbasecamptrek a sleduje ho takmer 200-tisíc ľudí. Zverejnil Separovu fotografiu s obtiahnutým nápisom na kameni a pridal svoj kritický pohľad na vec.

Bezohľadný čin alebo len forma prejavu?

„Kto ti dal povolenie zneuctiť Everest?“ opýtal sa v úvode. „Toto nie je umenie, toto je neúcta – k hore, k miestnym komunitám aj ku všetkým, ktorí si Himaláje vážia,“ pokračoval a vyzval ľudí, aby raperov účet na sociálnej sieti nahlásili. „Everest je posvätné, majestátne a krehké miesto. Nie je to plátno pre sebecké vyjadrenie sa. Napísať svoje meno tu z teba nerobí odvážneho, ale bezohľadného,“ doplnil. Raper sa ale bránil tým, že mal povolenia a nápis Everest Base Camp, ktorý tam bol desať rokov, len obtiahol.

A čo na to ľudia?

Vzhľadom na to, aké diskusie celá situácia vyvolala, sme sa rozhodli zistiť, ako to vidia ľudia v uliciach. Kým niektorí kauzu zaregistrovali len okrajovo, iní sa to dozvedeli vďaka iným osobnostiam, ktoré na to upozornili. „Nepáči sa mi to. Nie som jeho fanúšik a toto ma teda nepresvedčilo o tom, aby som ho začal sledovať. Takže, nepatrí to tam,“ vyjadril sa jeden z opýtaných. „Hoci tvrdí, že má na to povolenie, ja sa s tým nemôžem stotožniť,“ povedal ďalší.

Niektorí si však myslia, že kauza bola len zbytočne nafúknutá a že takéto správanie k raperovi už jednoducho patrí a je to jeho prejav. „Mne sa veľmi páčia takéto grafity a ja som veľký fanúšik tohto. A obdivujem Separa, že na tie hory chodí.“

