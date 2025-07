Amerika urobila niečo nepochopiteľné: Antikoncepcia za 10 miliónov mala pomôcť v chudobných krajinách, teraz bude zlikvidovaná

Amerika podnikla už viacero krokov, ktoré je možné považovať prinajlepšom za pochybné. Kritika sa dlhodobo sype aj na jej postoj k reprodukčným právam žien. Teraz ale urobila niečo, čo je naozaj ťažké pochopiť.

Likvidácia zásob za 10 miliónov

Ako informuje Reuters, z Belgicka do Francúzka putujú na likvidáciu antikoncepčné prostriedky financované Amerikou za takmer 10 miliónov dolárov (v prepočte viac ako 8,5 milióna eur). Amerika toto rozhodnutie potvrdila napriek tomu, že OSN, ako aj organizácie zaoberajúce sa plánovaným rodičovstvom, sa ponúkli, že antikoncepčné prostriedky odkúpia a doručia do krajín, kde je to najviac potrebné.

Zásoby uviazli na niekoľko mesiacov v sklade v meste Geel v belgickej provincii Antverpy po januárovom rozhodnutí Donalda Trumpa zmraziť americkú zahraničnú pomoc. Ide o antikoncepčné implantáty a tabletky, ako aj vnútromaternicové telieska na prevenciu neželaného tehotenstva. Prezervatívy či lieky na HIV vraj zlikvidované nebudú.

Americkú vládu bude stáť likvidácia materiálu v špecializovanom zariadení 167 000 dolárov (vyše 142 000 eur). Americkí zákonodarcovia tento mesiac predložili dva návrhy zákonov, ktoré majú zabrániť ničeniu zásob po Trumpovom rozhodnutí ukončiť činnosť USAID. Je však už zrejme príliš neskoro na to, aby sa spáleniu zásob včas zabránilo.

Nepodarilo sa nájsť kompromis

Belgické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Brusel rokoval s americkými orgánmi a prediskutoval všetky možnosti, ako zabrániť zničeniu, vrátane dočasného premiestnenia inam. Nepodarilo sa ale dospieť k žiadnemu kompromisu. Belgicko aj naďalej pracuje na tom, aby nezmyselnej likvidácii zásob zabránilo.

Dodáva, že sexuálne a reprodukčné zdravie nesmie podliehať ideologickým obmedzeniam. Podľa informácií z interných dokumentov by zásoby mohli byť bezpečne použiteľné do rokov 2027 až 2031. Nezisková organizácia sa ponúkla, že zaplatí za prebalenie zásob tak, aby na nich nebolo viditeľné, že boli súčasťou USAID a odošle ich do krajín, ktoré ich potrebujú. Americká vláda ale túto ponuku odmietla.

Ideologický útok

Objavili sa názory, že k takejto situácii došlo pre reštriktívny postoj Ameriky k interrupciám a reprodukčným právam. Podľa viacerých je jasné, že tu nejde o šetrenie amerických financií, ale o ideologický útok na reprodukčné práva žien.

Niet pochýb o tom, že to prinesie len viac zbytočného utrpenia. Je pravdepodobné, že tento krok povedie k nárastu počtu žien ohrozených neprofesionálne vykonanými potratmi.