Trumpovi akosi nevychádzajú výpočty, stal sa terčom posmechu: Sľúbil zníženie cien liekov, ktoré je nemožné uskutočniť

Je známe, že zdravotníctvo v Amerike nie je vôbec lacnou záležitosťou. V utorok počas takmer hodinového príhovoru Donald Trump prisľúbil zlacnenie liekov. Z matematického hľadiska je ale to, čo sľubuje, nemožné.

Ako informujú TV Noviny s odvolaním na Daily Beast, v príhovore Trump sľúbil, že dosiahne zníženie cien liekov o 1 500 %, čo z matematického hľadiska nie je možné. Chce tak zakročiť proti domácim farmaceutickým gigantom. Chce im zabrániť predávať lieky za vysoké ceny na domácej pôde a za nižšie ceny v zahraničí. Spomína napríklad Ozempic, ktorý v Amerike stojí 1 300 dolárov, no v Európe len 88.

Trump:

We’re going to get the drug prices down by 1000% 600% 500% 1500%. Numbers that are not even thought to be achievable.

WHAT?

pic.twitter.com/eWMvunINRf

