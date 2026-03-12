Amerika profituje z vysokých cien ropy: Trump prezradil, čo chce dosiahnuť

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Irán označil za "zlú ríšu".

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že zo zvyšujúcich sa cien ropy profitujú najviac Spojené štáty a jeho prioritou bolo zabrániť Iránu získať jadrové zbrane. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

„Spojené štáty sú zďaleka najväčším producentom ropy na svete, takže keď ceny ropy stúpajú, zarábame veľa peňazí. ALE pre mňa ako prezidenta je oveľa zaujímavejšie a dôležitejšie zabrániť zlej ríši, Iránu, aby mala jadrové zbrane a zničila Blízky východ a, samozrejme, celý svet,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Americký prezident Donald Trump, Foto: TASR/AP

Spojené štáty spolu s Izraelom zaútočili na Irán 28. februára. Pri útokoch zabili popredných predstaviteľov iránskeho režim vrátane najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Washington tvrdí, že vo vojne má štyri hlavné ciele: zničiť iránsky raketový program, zlikvidovať námorné sily Teheránu, zakročiť proti Iránom podporovaným militantným skupinám a zabezpečiť, že Teherán nikdy nezíska jadrovú zbraň.

Ceny ropy po začiatku konfliktu prudko stúpli. Jej producenti na Blízkom východe obmedzujú ťažbu, keďže doprava tankermi v Hormuzskom prielive je prakticky zastavená.

