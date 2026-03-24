Američania sľubujú Ukrajine raj: Stačí vraj, ak splnia jednu podmienku. Je to však problém

Roland Brožkovič
Rokovania viaznu a mier na Ukrajine, ktorý sa minulý rok javil byť najbližšie od začiatku vojny, je opäť poriadne vzdialený.

Spojené štáty tlačia na Ukrajinu, aby stiahla svoje sily z Doneckej oblasti, ktorej časť majú naďalej pod kontrolou. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami medzi USA a Ukrajinou o tom v utorok informoval web Ukrajinska pravda. Ak strany podľa portálu nedosiahnu na rokovaniach pokrok, Washington sa z nich môže stiahnuť a zamerať sa na vojenské operácie v Iráne, píše TASR.

Americkí a ukrajinskí vyjednávači sa v sobotu stretli na Floride v snahe oživiť uviaznuté rozhovory o ukončení štvorročnej vojny na Ukrajine. Rokovania sprostredkované USA stagnujú, odkedy USA a Izrael koncom februára spustili útoky na Irán. Ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa naposledy zišli v Ženeve vo februári.

Nie je možné dosiahnuť dohodu

„Američania sa domnievajú, že v kľúčovej otázke nie je možné dosiahnuť dohodu,“ uviedol podľa webu nemenovaný člen tímu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského oboznámený s výsledkami sobotňajších rozhovorov.

Kľúčovým sporným bodom, na ktorý citovaný zdroj odkazoval, je východoukrajinský región Donbas. Rusko si ho nárokuje celý vrátane tých častí, ktoré dosiaľ nedobylo. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta. Rusko v súčasnosti okupuje viac než 19 percent územia Ukrajiny vrátane anektovaného Krymského polostrova.

Washington podľa predstaviteľa naznačil, že by mohol Kyjevu poskytnúť bezpečnostné záruky – ale iba v prípade, že stiahne svoje sily z Donbasu. Ak na to Ukrajina nepristúpi, je možné, že to Spojené štáty prinúti z rokovacieho procesu úplne vystúpiť, uviedol zdroj.

Mierové rozhovory sú podľa ukrajinských médií naďalej formované stretnutím medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v auguste minulého roka na Aljaške. Na „dohody z Anchorage“, ktoré boli vtedy údajne dosiahnuté, sa Moskva ustavične odvoláva.

Stiahnite sa z Donbasu

„Zdá sa, že na stretnutiach sú prítomné tri strany, ale Ukrajina sa neustále dohaduje ohľadom tejto záležitosti ‚Anchorage‘. Nech sa diskutuje o čomkoľvek, všetko sa nakoniec vráti k tomu, že Američania povedia niečo v zmysle: ‚Stiahnite sa z Donbasu a my vám vybudujeme raj, tak ako sme sa dohodli na Aljaške,’“ uviedol ďalší člen Zelenského administratívy.

V tomto duchu sa vyjadril aj ďalší zdroj, ktorý sa do rokovaní priamo zapája. Ukrajinskí vyjednávači podľa neho venujú veľa času snahám odradiť Američanov od myšlienky, aby Ukrajinci odišli z Donbasu, a miesto toho ich presviedčajú, aby sa v tomto regióne vytvorili ekonomické zóny alebo iné alternatívy. „Ale v určitom momente sa všetko nechá tak a opäť počujeme: ‚Musíte sa stiahnuť.‘ A tak sa to točí v kruhu,“ poznamenal.

