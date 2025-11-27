Alžbetka z Perinbaby to nemala jednoduché. Vlastné dcéry si z nej uťahovali, prezradila, čo jej doma robili

Rozprávková Alžbetka vyrástla, a spolu s ňou aj generácie divákov, ktorí si Petru Vančíkovú Kolevskú navždy spájajú s kultovou Perinbabou.
Herečka priznala, že jej cesta pred kameru aj späť do bežného života bola všetkým, len nie priamočiara. Pre podcast Rádio Melody povedala, že dnes sa na minulosť pozerá s odstupom, no s veľkou vďakou za všetko, čo jej osud priniesol.
Dcéry, puberta aj návrat do sveta Perinbaby
Dcéry jej dali počas puberty poriadne zabrať a Petra Vančíková Kolevská, hoci je pre verejnosť symbolom rozprávkovej nehy, doma vraj nepôsobila ani zďaleka nedotknuteľne. Jej dcéry Bianka a Tea mali maminu rolu rady, no puberta ich pohľad na Perinbabu premenila na zdroj humoru. „Dcéry ma počas puberty poučovali. V čase ich echt puberty, keď ju sledovali, tak si zo mňa uťahovali a ukazovali mi aj, napríklad, ako sa mal ten tanec naozaj tancovať a podobne,“ priznala herečka s úsmevom.
V roku 2023 sa pred kameru vrátila v menšej úlohe v snímke Perinbaba a dva svety, čo pre ňu nebolo len nakrúcanie, ale aj návrat do mladosti. „Perinbaba 2 ma vrátila v čase, keďže som mala bezefektovú scénu. Ani Jakubiskove povely sa nezmenili,“ zaspomínala nostalgicky a dodala, že sláva ju zasiahla už ako tínedžerku: „Bola to zvláštna vec, pretože sláva niekoho nabíja a niekoho nie. Ja som si v 19 rokoch uvedomila relativity tých hodnôt, ktoré máme medzi sebou.“
