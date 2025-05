Alenka mala plné právo udať Vilmu, tvrdia diváci Dunaja, k vašim službám. Jednu vec podľa nich predsa len zanedbala

Dunaj, k vašim službám zasiahla tragédia. Hoci herečka Anna Magdaléna Hroboňová o smrti svojej postavy vedela už od začiatku, to isté sa nedalo povedať o divákoch. Tí predstavili rôzne teórie, no v každej z nich prežil aspoň jeden z dvojice, či už Marína alebo jej dieťatko. Nakoniec ich však čakal tragickejší osud.

Smrť Maríny zasiahla mnohých ľudí a ukázala, koľko toho dokázala jedna postava v seriáli zmeniť. Alenka prišla o sestru, Klára s Evou o blízku kamarátku, pán Kováč o manželku a Dunaj spolu s Lukášom Kudličkom o jednu z najlepších zamestnankýň, aké tam kedy boli. So smútkom sa každý vyrovnáva po svojom, ale Alenkina reakcia mnohých prekvapila.

To, ako sa vyrovná so žiaľom, nik nečakal

Najprv sa rozplakala nad jej telom, potom prišla do penziónu a vyberala jej šaty štýlom, že to ani neznelo, že by umrela. Alenka si pomaly ale isto prechádza všetkými fázami smútku a v súčasnosti bojuje najmä s hnevom. Ten si najprv vybila na Vilme v ordinácii a na konci poslednej odvysielanej epizódy sa rozhodla zájsť ešte ďalej a nahlásiť ju, keďže vraj podľa nej nespravila dosť pre Maríninu záchranu.

„Kde sa stratila naša dobrá Alenka?“ pýtali sa diváci v komentároch k tejto scéne. „Nechápem, ako to mohla Alenka urobiť, veď Vilma robila všetko preto, aby ju zachránila,“ upozorňovali. Našli sa však aj takí, ktorí dokázali pochopiť jej správanie.

Diváčka vysvetlila: „Prežíva obrovský smútok. Nedokáže spracovať, že Marína odišla. Skúste si to predstaviť. Keď človeku zomrie niekto blízky, obzvlášť nečakane, je normálne, že obviňuje všetkých a všetko okolo. Zrejme preto sa zamerala na Vilmu, lebo boli kamarátky. Verila, že sa o ňu postará. Je otázka času, či začne obviňovať aj Boha. Možno aj preto sa zamerala na Vilmu.“

Ako sa však ukázalo, diváci, rovnako ako Alenka, podrobne skúmali Marínin pobyt v nemocnici, a tiež si všimli detail, ktorý ich prinútil rozmýšľať, či skutočne Vilma urobila všetko preto, aby Marínu zachránila.

„Marínu nikto v noci nekontroloval, ani sestra, nik? Veľmi odfláknutý nelogický scenár,“ upozornila diváčka v komentároch. „Presne tak, to isté hovorím aj ja. Kde boli v noci lekári? Mali ju kontrolovať, nemuselo to skončiť tragicky,“ pridala sa hneď ďalšia.

„Presne na to myslím, že za celú noc sa na ňu neboli ani pozrieť. A ona predtým krvácala. Tak rozmýšľam, či tá Vilma predsa len pri vyšetrovaní pacientky nezlyhala,“ dodala tretia.