Fico, Gašpat a Eštok sú už v Moskve: Premiér sa stretne s Putinom

Reprofoto X/Joaquim Sá Couto, MD MBA

Lucia Mužlová
TASR
Pristáli na letisku.

Predseda vlády SR Robert Fico v piatok popoludní pristál na letisku v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Počas svojej návštevy by mal absolvovať bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, píše TASR podľa správ agentúr TASS a RIA Novosti.

Fico bude s Putinom v sobotu rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce, uviedol vo štvrtok Putinov poradca Jurij Ušakov. Celý program premiéra známy nie je, avizoval však, že v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.

Leteli cez Fínsko

Podľa webovej stránky Flight Aware premiér letel cez vzdušný priestor ČR, Nemecka, Švédska a Fínska. Sprevádza ho štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.

Okrem Fica sa na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Bieloruska, Laosu, Malajzie, bosnianskej Republiky srbskej, Abcházska a Južného Osetska. Ušakov v piatok uviedol, že návštevu potvrdili aj prezidenti Kazachstanu a Uzbekistanu.

Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však…

