Aktuálne: V obci Golianovo zasahujú viaceré policajné zložky, hovorca hovorí o citlivom prípade

Viaceré zložky polície aktuálne zasahujú v obci Golianovo v okrese Nitra. Z dôvodu citlivosti prípadu zatiaľ polícia nebude poskytovať bližšie informácie, potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
O ďalšom vývoji bude informovať ihneď, ako to situácia dovolí.
Správu budeme aktualizovať.
