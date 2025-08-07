Ako z filmu Sám doma: Rodičia na letisku stratili syna, nastúpil do iného lietadla a odletel. Ako sa dostal na palubu, je záhada

Iba 15-ročný Brit spôsobil zmätok na letisku v španielskej Menorce, keď omylom nastúpil na nesprávny let. Namiesto londýnskeho letiska Stansted sa ocitol na palube lietadla smerujúceho do Milána. Rodičia, ktorým zmizol z dohľadu, okamžite kontaktovali miestne úrady.
Po kontrole kamerových záznamov sa ukázalo, že tínedžer sa dostal na let bez platného lístka. Tento incident bol následne zaznamenaný aj v britskom denníku The Independent. Rodina pôvodne cestovala z Menorky do Londýna so spoločnosťou Tui, ale po tom, čo sa chlapec oddelil od svojich rodičov, sa omylom dostal na let do Milána.
Úrady akamžite zasiahli
Po prílete do Milána sa tínedžer stretol s personálom easyJet a miestnymi úradmi, ktoré okamžite zasiahli. Tínedžera uistili, že bude v bezpečí, a rýchlo začali organizovať cestu pre jeho matku, aby sa s ním stretla. Rodina sa po incidentne vrátila späť do Spojeného kráľovstva.
Vyjadrenie polície a easyJet
„Po skontrolovaní kamerových záznamov sa zistilo, že tínedžer nastúpil na nesprávny let do Milána. Letisko spustilo varovanie o nezvestnom dieťati, ktoré bolo zrušené, keď sa potvrdilo, že chlapec už smeruje do Talianska,“ povedal hovorca polície na Mallorce.
Spoločnosť easyJet vyjadrila obavy nad týmto incidentom: „Vyšetrujeme, ako sa mladý pasažier dostal na nesprávny let. Spolupracujeme s letiskom a našimi partnermi, aby sme zabezpečili, že sa podobné situácie už nebudú opakovať.“
