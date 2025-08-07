Ako z filmu Sám doma: Rodičia na letisku stratili syna, nastúpil do iného lietadla a odletel. Ako sa dostal na palubu, je záhada

Foto: MovieStillsDB

Nina Malovcová
Britský tínedžer nastúpil na nesprávny let a skončil v Taliansku namiesto Londýna.

Iba 15-ročný Brit spôsobil zmätok na letisku v španielskej Menorce, keď omylom nastúpil na nesprávny let. Namiesto londýnskeho letiska Stansted sa ocitol na palube lietadla smerujúceho do Milána. Rodičia, ktorým zmizol z dohľadu, okamžite kontaktovali miestne úrady.

Po kontrole kamerových záznamov sa ukázalo, že tínedžer sa dostal na let bez platného lístka. Tento incident bol následne zaznamenaný aj v britskom denníku The Independent. Rodina pôvodne cestovala z Menorky do Londýna so spoločnosťou Tui, ale po tom, čo sa chlapec oddelil od svojich rodičov, sa omylom dostal na let do Milána.

Úrady akamžite zasiahli

Po prílete do Milána sa tínedžer stretol s personálom easyJet a miestnymi úradmi, ktoré okamžite zasiahli. Tínedžera uistili, že bude v bezpečí, a rýchlo začali organizovať cestu pre jeho matku, aby sa s ním stretla. Rodina sa po incidentne vrátila späť do Spojeného kráľovstva.

Vyjadrenie polície a easyJet

„Po skontrolovaní kamerových záznamov sa zistilo, že tínedžer nastúpil na nesprávny let do Milána. Letisko spustilo varovanie o nezvestnom dieťati, ktoré bolo zrušené, keď sa potvrdilo, že chlapec už smeruje do Talianska,“ povedal hovorca polície na Mallorce.

Spoločnosť easyJet vyjadrila obavy nad týmto incidentom: „Vyšetrujeme, ako sa mladý pasažier dostal na nesprávny let. Spolupracujeme s letiskom a našimi partnermi, aby sme zabezpečili, že sa podobné situácie už nebudú opakovať.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dobré správy pre vaše peňaženky: Slováci dostanú naspäť svoje peniaze, vrátia vám ich za energie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiuSchyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sexOdborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac