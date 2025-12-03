Ak zvažujete predčasný dôchodok, zbystrite pozornosť. Prehľad výhod a nevýhod odchodu do dôchodku v decembri

S koncom roka a prichádzajúcimi sviatkami mnoho ľudí začína zvažovať, či neodísť do predčasného dôchodku už teraz alebo počkať, ako sa situácia vyvinie v budúcom roku. Všetky potrebné informácie pritom už boli zverejnené, a tak je jasné, čo z toho sa viac oplatí.
Ako uvádza Sociálna poisťovňa na svojom webe, existuje niekoľko podmienok, ktoré musí žiadateľ o predčasný dôchodok splniť. Nárok má ten, kto získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo získal potrebné odpracované obdobie a suma jeho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Zároveň musí mať ukončený pracovný pomer.
Prečo ešte v decembri
Predčasný dôchodok v decembri láka najmä tých, ktorí by chceli získať trinásty dôchodok za tento rok. Ten je v sume 667,30 eur, čo rozhodne nie je malé prilepšenie. Ako sme vás informovali v článku, v prípade, že sa niekto rozhodne ísť v decembri do predčasného dôchodku, Sociálna poisťovňa má na posúdenie žiadosti lehotu až 60 dní. To znamená, že senior môže dostať svoje peniaze až v januári, či dokonca februári. Všetky peniaze, na ktoré má nárok odo dňa vzniku nároku, mu však budú vyplatené spätne, a to vrátane sumy 13. dôchodku.
Prečo počkať
Ísť do predčasného dôchodku ešte tento rok sa tak môže zdať výhodné. Avšak, ako sa ukázalo, len v prípade, že sa chcete spoliehať na 13. dôchodok. Včera totiž bola zverejnená ďalšia dôležitá suma, ktorá vás to donúti prehodnotiť. Ako sme vás informovali v článku, včera bolo odhalené, že aktuálna dôchodková hodnota sa zvýši od januára budúceho roka na sumu 19,7633 eura, pričom platiť bude do 31. decembra 2026. Počas roka 2025 to bola suma 18,7434 eura.
Suma dôchodku sa ráta pomocou vzorca: POMB x ODP x ADH, kde POMB je priemerný osobný mzdový bod, ODP predstavuje súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.
V praxi to znamená, že ak počkáte, v roku 2026 vám bude vyrátaný vyšší dôchodok a do toho predčasného sa vám ísť neoplatí.
