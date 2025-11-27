Niektorí ho dostanú hneď, iní si budú musieť počkať. Pozrite si prehľad vyplácania 13. dôchodkov

Sviatky sa blížia a spolu s nimi aj finančná podpora pre seniorov. Okrem tradičných dôchodkov totiž dostanú aj tie trináste, pričom pre niektorých je ich výška aj o pár stoviek vyššia než výška ich riadnej penzie. Takmer všetci si pritom stihnú prilepšiť ešte pred Vianocami, hoci niektorí na poslednú chvíľu.
Ako uvádza Sociálna poisťovňa na svojom webe, v rámci 13. dôchodkov vyplatí šesť rôznych súm. Tie sú známe už niekoľko mesiacov vopred, a tak si všetci poberatelia vedeli pozrieť, koľko tento rok dostanú. V prípade starobných dôchodkov to bude suma 667,30 eur. Pri invalidných do 70 % 301,40 eur a pre tých nad 70 % to bude až 548,50 eur. Čo sa týka pozostalostných dôchodkov, najvyššiu sumu dostanú vdovy a to 363,20 eur. Vdovcov sa týka suma 300,10 eur a sirôt suma rovných 300 eur.
Kedy peniaze dostanú?
13. dôchodok Sociálna poisťovňa vyplatí automaticky, bez žiadosti, pričom bude vyplatený v decembri 2025, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.
Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny:
- pravidelne vopred mesačne, 13. dôchodok sa vyplatí v decembri 2025,
- v trojmesačných lehotách,13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za posledný štvrťrok roku 2025, t. j. v januári 2026.
Väčšina seniorov tak dostane trinásty dôchodok v rovnaký deň, ako sa im vypláca riadny dôchodok. Zaručené to majú najmä tí, ktorí poberajú dôchodok na bankový účet. V prípade seniorov, ktorí dostávajú penziu na ruku prostredníctvom pošty, sa môže trinásty dôchodok omeškať, ale zároveň môže prísť skôr. Stane sa to v prípade, ak ich výplatný termín padne na víkend alebo sviatok.
Seniori s výplatným termínom 6. decembra dostanú penziu už 5. decembra 2025, tí, ktorí dostávajú dôchodky 14. decembra ich dostanú 15. decembra 2025 a tí, ktorí majú výplatný deň 24. decembra, dostanú penziu 23. decembra 2025.
Platí tak, že tí, ktorí bývajú na Slovensku dostanú trináste dôchodky najrýchlejšie, no neplatí to vždy. V januári 2026 totiž nedostanú 13. dôchodky len tí, ktorí žijú v cudzine, ale aj tí, ktorí sa rozhodnú požiadať o predčasný dôchodok, ako sme vás informovali v článku. Na vybavenie žiadosti a rozhodnutí o dôchodku má totiž Sociálna poisťovňa lehotu až 60 dní. Spätne však vypláca všetky peniaze, ktoré seniorovi prináležia, vrátane trinásteho dôchodku z decembra.
Nahlásiť chybu v článku