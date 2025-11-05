Ak dnes pôjdete autom cez Bratislavu, vyhnite sa týmto miestam. Polícia upozorňuje na obmedzenia

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v Bratislave pre verejné zhromaždenie a pochod, ktoré sa majú konať v stredu podvečer. Obmedzenie sa týka najmä blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia Slovenského národného povstania, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Obchodnej ulice, Kollárovho námestia, Námestia 1. mája a Námestia slobody.
TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Situáciu v cestnej premávke bude polícia aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy. „Vodičov upozorňujeme na možné zdržanie a žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždenia a súvisiaceho pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a na prejazd využili alternatívne trasy. Rovnako apelujeme na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ dodala hovorkyňa.
Zmeny aj v MHD
Verejné zhromaždenie si zároveň vyžiada aj dočasné zmeny v mestskej hromadnej doprave (MHD). V čase približne od 17.30 do 18.30 h môže dôjsť k odklonu električkových liniek 1 a 9 z Obchodnej ulice. V čase približne od 18.30 do 19.15 h môže zároveň dôjsť aj k zmenám na autobusových linkách 31, 39 a 94. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.
