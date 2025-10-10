Ak v tejto časti Slovenska uvidíte v uliciach zvýšený počet vojakov, nezľaknite sa. Konať sa bude veľké vojenské cvičenie

Ilustračná foto: TASR - MO SR

Roland Brožkovič
SITA
Medzinárodné vojenské cvičenie Strong Together 2025 je tak ďalším cvičením, ktoré preverí pripravenosť vojakov.

Plány na obranu SR preverí cvičenie Strong Together 2025. Zúčastnia sa na ňom slovenskí vojaci spoločne s kolegami zo Španielska, Maďarska a Poľska. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.

V rámci cvičenia si vojaci preveria realizáciu plánov na obranu územia SR v prostredí aktivovaného článku 5 Washingtonskej zmluvy. „Veliteľsko-štábne cvičenie Strong Together je výnimočné nielen svojím rozsahom, ale najmä precvičovanou problematikou. Počas ostatných viac ako 20 rokov nemali veliteľstvá a štáby manévrových jednotiek na všetkých troch úrovniach velenia príležitosť priamo v poli preveriť možnosť realizácie pripravených plánov obrany našej vlasti,“ povedal riaditeľ cvičenia a zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Miroslav Lorinc.

Neobmedzujte vojakov

Ako ozbrojené sily spresnili, cvičenie sa bez reálneho vyvedenia bojovej techniky uskutoční od 13. do 20. októbra s využitím reálnych priestorov východného Slovenska. Do cvičenia budú zapojené aj útvary a jednotky ostatných útvarov vo svojich domovských posádkach. OS SR upozornili, že počas cvičenia budú spoluobčania vidieť zvýšené presuny vojakov, a tiež zaujímanie vopred vytypovaných priestorov veliteľskými stanovišťami jednotiek.

Generál Lorinc v tejto súvislosti požiadal obyvateľov, aby počas prítomnosti vojakov neobmedzovali ich činnosť v priestore, najmä pre ich vlastnú bezpečnosť.

Medzinárodné vojenské cvičenie Strong Together 2025 je tak ďalším cvičením, ktoré preverí pripravenosť vojakov zabezpečovať plnenie úloh pre obranu SR. Vojaci už tento rok absolvovali cvičenia Slovenský štít a Obrana 25, kde si preverili činnosti jednotlivých zložiek v rôznych fázach možného konfliktu, a to najmä so zreteľom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v blízkom okolí.

„Spoločným úsilím s jednotkami spojencov na našom území, pod velením Španielska, sme tak pripravení reagovať na aktuálne hrozby a garantovať tak územnú nedotknuteľnosť SR,“ uzavreli ozbrojené sily.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ministerka Šimkovičová odovzdávala ceny: Dostali ich tí, ktorí vraj nerozdeľujú. Poďakovala sa premiérovi Ficovi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac