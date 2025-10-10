Ministerka Šimkovičová odovzdávala ceny: Dostali ich tí, ktorí vraj nerozdeľujú. Poďakovala sa premiérovi Ficovi

Lucia Mužlová
SITA
Ministerka uviedla, že v súčasnosti sme svedkami toho, že z kultúry sa niektorí ľudia pokúšajú urobiť bojové pole.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odovzdala Ceny ministerky kultúry za rok 2024. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie kancelárie ministerky kultúry Petra Demoková, slávnostné odovzdávanie cien sa konalo vo štvrtok 9. októbra 2025 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR.

Ocenenia boli jednotlivcom a inštitúciám udeľované v troch kategóriách. Cenu za výnimočný prínos v oblasti umenia si za hudobné naštudovanie opery Krútňava a hudobné naštudovanie a dirigovanie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v muzikáli Bedári odniesol Peter Valentovič.

Za výrazné stvárnenie sólových postáv v tanečných inscenáciách Kaash/Dust, Malý princ, Každý deň odvahu a Zvláštna radosť žiť III. bol ocenený Gennaro Sorbino a za dlhoročné pôsobenie na domácej opernej scéne a za reprezentáciu slovenského umenia v zahraničí ministerka ocenila Jolanu Bubnič Fogašovú.

Ministerka hovorila o bojkote umelcov

Šéfka rezortu kultúry ocenila aj inštitúcie, Cenu za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti získali Knižnica Ružinov a Východoslovenské múzeum v Košiciach. Napokon ocenila viacero laureátov za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Za bohatú hereckú kariéru v divadle, vo filme, v televízii i v rozhlase, a za jedinečný prednes poézie získala cenu ministerky Ida Rapaičová. Za prepájanie kresťanstva, kultúry, umenia a vedy, za koordinovanie Rokov kresťanskej kultúry a za autorstvo literárnych diel a prekladateľskú činnosť bol ocenený Mons. František Rábek.

 

Ocenenie za viac ako polstoročie umeleckej tvorby v oblasti kováčstva a skla, čerpajúcej z rodovej tradície zobrazenej v rámci výstavy V ohni zrodené získal Vladimír Janiga. In memoriam bola ocenená Marianna Grznárová, a to za celoživotnú tvorbu pre deti a mládež vrátane večerníčkov, legendárneho televízneho seriálu Pásli ovce valasi a jeho stvárnenie v rozprávkovej knihe Maťko a Kubko.

„Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vo svojom príhovore zdôraznila význam oceňovania osobností, ktoré svojou tvorbou, odbornosťou a oddanosťou významne prispievajú k rozvoju slovenskej kultúry a umeleckého života. Pripomenula, že kultúra nie je len súčasťou spoločnosti, ale jej základnou hodnotou, ktorá formuje myslenie, rozvíja citlivosť, spája generácie a prispieva k budovaniu identity národa. Zároveň poukázala na to, že v súčasnosti sme svedkami toho, že z kultúry sa niektorí ľudia pokúšajú urobiť bojové pole, kde namiesto tvorby prichádzajú s bojkotmi, namiesto dialógu s útokmi a namiesto spolupráce s ideologickými kampaňami,“ uviedla Demková.

Na udeľovaní ocenení sa zúčastnili predseda vlády Robert Fico, podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko, podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ako aj ďalší hostia.

Poďakovala premiérovi

K odovzdávaniu cien sa na sociálnej sieti vyjadrila aj ministerka Šimkovičová. Ako uviedla, mala tú česť odovzdať ocenenia ľuďom, ktorí spájajú, nerozdeľujú, ľuďom, ktorí svojou prácou, talentom a svedomím zanechávajú nezmazateľnú stopu v kultúre. „Kultúra nie je len súčasťou života – kultúra je život. Formuje národ, učí nás vnímať krásu, úctu a súcit. Úcta ku kultúre sa neprejavuje protestmi, ale prácou. Nie v hádkach, ale v dielach. Nie v ničení, ale v budovaní,“ napísala.

Dodala, že v rámci svojho príhovoru na podujatí poukázala na to, že „dnes sme svedkami toho, že niektorí sa stavajú do pozície jediných oprávnených rozhodovať o tom, ako má kultúra na Slovensku vyzerať“. Títo ľudia sú podľa jej slov presvedčení, že majú právo určovať, komu patria peniaze daňových poplatníkov a komu nie.

Takéto zmýšľanie je ale podľa Šimkovičovej nebezpečné a ohrozuje samotnú podstatu kultúry, ktorou je jej sloboda. „Umenie nemôže existovať v atmosfére zastrašovania a nátlaku. Ak má byť slobodné, musí mať priestor pre široké spektrum názorov a pohľadov. Som hrdá, že Slovensko má ľudí, ktorí tvoria s pokorou a odvahou. Ľudí, ktorí chápu, že kultúra rastie len na pevných koreňoch – tradície, jazyka, histórie a svedomitosti. Ďakujem všetkým, ktorí tvoria a spájajú,“ uviedla.

Za osobnú účasť a podporu kultúry ako jednej z kľúčových hodnôt spoločenstva sa ministerka kultúry poďakovala premiérovi Ficovi.

