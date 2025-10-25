Ak si ráno hneď usteliete posteľ, robíte veľkú chybu. Odborníci vysvetľujú, prečo si tým viac škodíte, ako pomáhate

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Dôležité je venovať pozornosť perinám, ale tiež matracu.

Hoci je bežné ustlať si posteľ hneď po prebudení, odborníci v skutočnosti odporúčajú nechať posteľnú bielizeň najskôr vyvetrať. Takže aj keď vás pohľad na neustlanú posteľ môže zabolieť alebo sa bojíte, že si ju neskôr nestihnete popraviť a spravíte si hanbu pred návštevou, radšej to risknite.

Odborník na čistenie z Good Housekeeping Institute vysvetlil, prečo by ste nemali hneď po prebudení popraviť posteľ a prezradil aj to, ako dlho by ste mali počkať, než ju usteliete a zakryjete periny, pod ktorými ste spali prestieradlom či dekou. Navyše by ste nemali zabúdať venovať pozornosť aj vašim matracom.

Foto: Pixabay

Nechajte ich dýchať

Je normálne, že sa počas noci potíte, čo vedie k hromadeniu vlhkosti na vašich obliečkach a vankúšoch. Keď si hneď usteliete posteľ, nedáte svojej bielizni čas na vyvetranie.

„Ak sa v noci potíte, je tam vlhkosť a bielizeň je zahriata vaším telesným teplom, takže jej chcete dať šancu vyschnúť a vychladnúť, než si usteliete posteľ. Alergény, ako sú roztoče a baktérie sa rozmnožujú v teplých a vlhkých podmienkach,“ vysvetľuje Carolyn Forté, výkonná riaditeľka GH Institute Home Care & Cleaning Lab.

Foto: Pexels

Ak máte prísnu rannú rutinu, poteší vás, že ju nemusíte kompletne meniť. Jednoducho len zameníte poradie činností, ktoré vykonávate a bez problémov stihnete ustlať posteľ predtým, než ráno vyrazíte do práce. Navyše môžete celý proces urýchliť.

„Trochu stiahnite prikrývky, odstráňte a pretrepte vankúše. Potom by ste ju mali byť schopní ustlať asi za 30 – 60 minút. Vždy si môžete vyskúšať, či sú obliečky suché,“ hovorí Forté a pokračuje: „Každodenné ustielanie postele je dôležitým krokom k udržiavaniu poriadku a čistoty vo vašej domácnosti a je to dobrý zvyk, ktorý by ste si mali osvojiť.“

Odborníčka zároveň odporúča mať chrániče na matrace, aby ste zabránili nadmernému hromadeniu vlhkosti a ešte viac zlepšili vaše pohodlie. To však nie je všetko. Bez ohľadu na to, ako si steliete posteľ alebo aký typ posteľnej bielizne používate, matrac by ste mali pravidelne čistiť. To znamená, že pomocou nástavca na čalúnenie na vysávači odstránite prach, naparíte ho parným čističom na odevy, aby ste zabili roztoče, a odstránite škvrny.

