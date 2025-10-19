Žena podviedla svojho muža, no verila, že dokáže získať jeho odpustenie. Netušila, ako kruto sa jej pomstí

Pripravil ju o to, na čo bola najviac hrdá.

Nevera nikdy nekončí dobre. Ten, ktorý podvedie, môže cítiť vinu, zatiaľ čo tá druhá osoba môže v sebe živiť takú zášť, že sa bude chcieť pomstiť. Niekedy môže pomsta trvať dlho a byť taká prešpekulovaná, že o nej podvodník nevie, až kým nie je príliš neskoro.

Takýto plán zosnoval aj jeden muž, keď zistil, že ho jeho žena podviedla. Rozhodol sa, že jej spraví zo života peklo, hoci ona priznala svoju chybu a urobila všetko, čo mohla, aby si znovu získala jeho dôveru. Jej príbeh zachytil portál Boredpanda, keď zverejnila svoju zúfalú spoveď na internete.

Foto: Pexels

Snažila sa svoju chybu napraviť

Žena sa obrátila na internet a v príspevku priznala, že si uvedomuje, že spravila niečo strašné a nehľadá súciť, ale jednoducho niekoho, kto ju vypočuje. Preto sa rozhodla zverejniť to, ako vyzerá jej život, anonymne na Reddit. Príspevok začala tým, že sú s manželom spolu 7 rokov. Dobrovoľne počas nich pritom nemali deti.

„Mali sme nejaké zádrhy na ceste a ja som ho pár mesiacov podvádzala. Zistil to a rozhodli sme sa, že dokážeme naše manželstvo zachrániť. Naspäť sme sa zblížili. Plne som priznala vinu a pracovala na tom, aby mal vo mňa a náš vzťah opäť dôveru,“ písala žena ďalej. Spravila všetko preto, aby ho získala späť – nainštalovala si do mobilu aplikáciu, aby vždy vedel, kde je, prestala sa stýkať s osobami opačného pohlavia a dokonca dala výpoveď v práci a stala sa z nej žena v domácnosti.

Foto: Pexels

„Každých pár týždňov začal konverzáciu o tom, že by sme si raz mohli spraviť dieťa, keďže jeho sestra nedávno porodila. Tvrdil, že dieťa by mu dávalo zmysel života, keďže po mojej nevere si uvedomil, že partner ťa môže kedykoľvek opustiť, aj keď mu prejavuješ lásku, no vlastné dieťa by ti to nikdy nespravilo,“ pokračovala.

Žena priznala, že ju jeho slová zraňovali, no keďže tak veľmi túžil byť otcom, rozhodla sa nakoniec súhlasiť. „Súhlasila som, že mu porodím dieťa, pretože som verila, že moja obeta mu pomôže vidieť, že som mu oddaná a spravím pre neho čokoľvek,“ priznala.

Obetovala to najcennejšie, čo mala

