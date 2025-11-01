Ak sa chystáte na túru do Vysokých Tatier, toto by ste mali vedieť. Od dnešného dňa platí sezónna uzávera

Ilustračná foto: Unsplash

Jakub Baláž
SITA
Turisti by mali pri plánovaní túry vo Vysokých Tatrách od dnešného dňa vopred myslieť na to, kam je možné vstupovať.

Od dnešného dňa platí na území Tatranského národného parku (TANAP) sezónna uzávera. Ako pripomenula Jarmila Hlaváčová z komunikačného oddelenia Správy TANAPU, do 31. mája platí zákaz vstupu do vysokohorského prostredia, ktorý sa dotýka predovšetkým úsekov nad hornou hranicou lesa. Obmedzenia sa vzťahujú aj na horolezcov.

Na sezónnu uzáveru budú priamo v teréne dohliadať strážcovia prírody.

Hlavným dôvodom sezónnej uzávery je ochrana prírodného prostredia, fauny a flóry, najmä však chránených živočíchov. Tie sa potrebujú po náporoch návštevníkov vo vysokohorskom prostredí Tatier počas letnej turistickej sezóny zregenerovať a pripraviť sa na prichádzajúce mesiace, ktoré sú náročné na energiu.

Živočíchy sa presúvajú

Hľadajú si úkryt pred nepriaznivým počasím, aby doplnili zásoby a prežili zimné obdobie. Napríklad kamzík vrchovský tatranský je na zimu dokonale prispôsobený, no aj tak je preňho toto obdobie najnáročnejšie a každé vyrušenie môže byť preňho fatálne,“ vysvetlil vedúci Oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAPU Ľubomír Plučinský. Dodal, že jeseň je zároveň obdobím jeho ruje, no zároveň obdobím migrácie, keď sa živočíchy presúvajú na svoje zimoviská.

Sezónna uzávera je podľa TANAPU v záujme návštevníkov vysokohorského prostredia, pretože len tak je možné zachovať druhovú rozmanitosť aj pre budúce generácie. Nedáva však úplnú stopku turistike, čo potvrdzujú niektoré výnimky.

Kam sa dá ísť?

Počas zimy je možné vystúpiť na Predné Solisko vo Vysokých Tatrách či po žltej značke na Baranec až po Plačlivé v Západných Tatrách. Lokalita Symbolického cintorína pri Popradskom plese je prístupná pre návštevníkov aj po 1. novembri. K národnej kultúrnej pamiatke sa turisti dostanú po žltej značke ešte do 15. decembra.

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Naopak, úsek červeno značenej Tatranskej magistrály od Popradského plesa cez sedlo pod Ostrvou až po Sliezsky dom podlieha uzávere.

Ľudská činnosť v prírodnom prostredí a jej sprievodné javy sú zásahom do prírodných procesov. Ich narušením môžu byť ohrozené konkrétne druhy alebo ich biotopy. Prírodné hodnoty presahujú generácie a hranice, príroda v chránených územiach nemôže ustupovať záujmom úzkej skupiny ľudí, ale naopak, aj široká verejnosť by mala chápať význam ochrany prírody a rešpektovať pravidlá platné na tomto území,“ skonštatoval Plučinský.

