Ak nespravíte túto vec, hrozí vám pokuta až 3-tisíc eur. Tisíce Slovákov si musia do konca januára splniť dôležitú povinnosť

Do konca januára si musí viacero Slovákov splniť povinnosti voči štátu. Ak ste v uplynulom roku nadobudli nehnuteľnosť, alebo ste sa stali jej správcom, zbystrite pozornosť.

Do stredy 31. januára je potrebné podať daň z nehnuteľností, týka sa to Slovákov, ktorí nadobudli v roku 2023 nehnuteľnosť alebo sa stali jej správcom, nájomcom a užívateľom, píše portál Pravda. Do konca mesiaca je zároveň priestor na poslanie žiadosti o prípadné oslobodenie alebo zníženie dane, ak sa vás to týka.

Osobitosťou tejto dane je, že sa platí vopred. V praxi to teda znamená, že daň z nehnuteľností, zaplatená v roku 2024, je daň, ktorá sa vzťahuje na rok 2024.

Vysoká pokuta

Na vyššie spomínaný dátum si treba dať pozor, ak nepodáte daňové priznanie alebo žiadosť načas, hrozí vám pokuta, ktorá sa môže pohybovať v sume od od 5 do 3-tisíc eur.

Spôsoby podania priznania sú dva. Prvým je, že ho pošlete poštou, alebo ho odnesiete osobne v papierovej forme. Poslať sa však dá aj elektronickou formou prostredníctvom elektronického formulára.

Daň z motorového vozidla

Blíži sa aj termín na podanie daňového priznania k motorovým vozidlám. To je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2024. Týka sa vás v prípade, ak vyžívate auto na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť. Bližšie sme vás o tom informovali v tomto článku.