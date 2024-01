Slováci si priplatia, známy operátor hlási zdražovanie: Vyššie ceny budú za internet aj TV

Od 1. februára plánuje spoločnosť UPC zvýšiť ceny služieb za internet aj televíziu. Niektorým klientom sa zvýši účet o jedno až 2,5 eura mesačne. Podľa operátora je dôvodom inflácia, ale aj drahší obsah v TV.

Priplatíme si

Podľa informácií Živé.sk, zdražovanie sa dotkne 22-tisíc klientov. Mesačne si priplatia najčastejšie o jedno až dve eurá, časť z nich však až o 2,5 eura.

„Cena sa bude meniť pre skupinu zákazníkov, dôvodom je rastúca miera inflácie a vstupných nákladov, kľúčových pre poskytovanie služieb. Pri TV službách je to taktiež výrazný rast nákladov súvisiacich najmä so zvýšením platieb za programový obsah slovenským komerčným TV staniciam,“ ozrejmil pre portál hovorca UPC Jaroslav Kolár.

Kolár ďalej dodal, že cena sa upravuje v závislosti od toho, akú konkrétnu kampaň jednotlivý klient doteraz využíval. Poplatky za telefónne služby, doplnkové TV balíčky, pridružené služby a za zariadenia sa však nemenia. Nedotknuté ostávajú aj zákaznícke zľavy.

Za vyššiu cenu dostanete benefit

UPC ubezpečuje zákazníkov, že za zdražovanie dostanú ako benefit zvýšenie rýchlosti internetového pripojenia. Okrem toho im operátor ponúkne balíček platených TV programov na tri mesiace, alebo aktivuje bezpečnostný internetový balíček na rovnaké obdobie. Od nasledujúceho mesiaca prisľúbili pridať aj 24 regionálnych kanálov.

Niektorí ľudia dostanú kombináciu viacerých z benefitov. Zároveň však dostanú možnosť od operátora odísť, a to bez sankcií najneskôr do 31. januára. Môžu odstúpiť od zmluvy, a to v prípade, ak majú zmluvne viazané služby na nejaký čas. Predtým však UPC odporúča kontaktovať infolinku, alebo si viac informácií vyžiadať v pobočke.