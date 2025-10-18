Ak ich neperiete naruby, robíte veľkú chybu. Týchto 6 vecí ste pravdepodobne prali celý život nesprávne

Základ, ktorý dodržiava snáď každý, je, že triedime bielizeň podľa farby. Zvlášť perieme svetlé oblečenie a zvlášť tmavé, alebo ho rovno delíme na tri kategórie – biele, čierne a farebné. Potom nasleduje otázka, na ktorej sa tiež mnohí nezhodnú – prať s práškom, gélom alebo najjednoduchšie s kapsulami. Jednu vec by však mali dodržiavať všetci rovnako.
Odborníci z laboratória pre starostlivosť o domácnosť a čistenie inštitútu Good Housekeeping tvrdia, že otočením niektorých odevov naruby sa môžu nielen lepšie vyprať, ale zároveň sa tým zabráni vyblednutiu, žmolkovaniu a ošúchaniu, ktoré vedú k predčasnému opotrebovaniu. Takýmto spôsobom možno predĺžiť životnosť obľúbených kúskov.
1. Rifle
Džínsovina, najmä tmavá, je známa tým, že bledne a zvykne sa opotrebovať na lemoch, vreckách a pásoch. Či sú vaše džínsy úplne nové alebo obľúbené a nosené, pred praním ich otočte, aby ste minimalizovali odieranie. Pomôžete tým zachovať farbu a zabránite trhaniu. Nezabudnite zapnúť zipsy a gombíky alebo patentky, aby si zachovali svoj tvar a nezachytili sa o iné veci.
Nahlásiť chybu v článku