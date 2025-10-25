Ak chcete žiť dlhšie, návyky rozhodujú v tomto veku: 53-ročná odborníčka prezradila, čo je nutné ihneď zmeniť

Michaela Olexová
Doktorka Suzanne Ferree začala v roku 2014 študovať dlhovekosť a optimálne zdravie.

Dnes sa venuje pacientom vo veku od 45 do 60 rokov, no upozorňuje, že práve obdobie medzi 45. a 65. rokom života je kritické pre zmeny, ktoré môžu zásadne ovplyvniť naše zdravie aj vitalitu. Ide o prechodové štádium – čas, keď máme ešte dostatok energie, ale telo už začína signalizovať, že potrebuje viac pozornosti.

Stredný vek je podľa nej rozhodujúci. Odborníčka sa v minulosti venovala starším pacientom, no postupne pochopila jedno – keď sa choroba naplno rozvinie, liečba je omnoho náročnejšia. „Začala som si uvedomovať, že musíme zasahovať oveľa skôr,“ povedala pre CNBC.

Je teda jasné, že o svoje zdravie je nutné sa starať skôr, než prídu roky na dôchodku. Lenže ako na to? Čo konkrétne to znamená?

Tu je zoznam odporúčaní, ktoré doktorka odovzdáva svojim pacientom, a zároveň ich sama dodržiava, pretože verí, že práve vďaka nim možno prežiť dlhý a vitálny život.

Zdravie tela je súbor funkčný iba ako celok

O zdravie nášho tela sa stará niekoľko zásad, ktoré sa neustále opakujú – a právom. Kvalita spánku, pohybu a produktov, ktoré používame, je základ, bez ktorého to jednoducho nejde.

Pri spánku doktorka zdôrazňuje návyk nejesť niekoľko hodín pred spaním. „Telo nie je zaneprázdnené trávením a v noci sa stará o proces čistenia,“ vysvetlila.

Pohyb odporúča pretaviť do čo najaktívnejšieho spôsobu života: „Čokoľvek, čo je opakom sedavosti,“ hovorí. „Venčenie psa, joga, pilates, tréning s činkami. Verím, že sval je mena starnutia. Nerada robím stále to isté, preto aktivity striedam.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Suzanne Jeannette Ferree (@drsferree)

Dôraz kladie aj na toxicitu produktov. Sama používa aplikáciu Think Dirty, ktorá po naskenovaní čiarového kódu vyhodnotí škodlivé látky a ponúkne aj zdravšiu alternatívu. Aplikáciu sme si vyskúšali stiahnuť aj my počas prípravy článku – potvrdzujeme, že funguje aj tuzemsky.

Zdravie mozgu a sociálnych vzťahov

Pre dlhovekosť je zásadné nielen zdravé telo, ale aj zdravý mozog a kvalitné vzťahy. Doktorka odporúča okrem spánku aj učenie sa nových zručností, ktoré stimulujú mozog. Ďalším pilierom je každodenná meditácia – v akejkoľvek forme. Nemusíte sedieť a pozerať na stenu, ak vám tradičná, zenová meditácia nevyhovuje. Dôležité je ale každý deň si dopriať aspoň chvíľu, keď ste len sami so svojimi myšlienkami.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Suzanne Jeannette Ferree (@drsferree)

Veľký vplyv má aj komunita a vzťahy – s rodinou, priateľmi či partnerom. „Sex je, samozrejme, dôležitý. A potom mám komunitu, s ktorou trávim čas mimo mesta – pravidelne spolu chodíme na jogovo-meditačné pobyty,“ hovorí.

V strave radí staviť na čo najviac farieb. „Poradie je dôležité – najprv zelenina, potom bielkoviny, až nakoniec sacharidy vrátane nápojov. Takto sa spomalí vstrebávanie glukózy a znížia sa výkyvy hladiny cukru v krvi.“ Uprednostňuje celozrnné a minimálne spracované potraviny. A čo sa týka konzumácie obsahu, doktorka odporúča striedať beletriu a literatúru faktu – čítanie podľa nej pomáha udržiavať myseľ v pohybe.

A ak sa po tomto článku cítite zahltení, ponúkame vám aj ucelený zoznam odporúčaní. Ale odpoveď, čo vaše telo potrebuje, už určite poznáte. Stačí ho začať počúvať.

Ferreine tipy pre dlhovekosť:

Fyzické zdravie: netoxická kozmetika, kvalitný spánok, pravidelný pohyb
Zdravie mozgu: učenie sa nových zručností, denná meditácia
Sociálna kondícia: kvalitne strávený čas s blízkymi
Denná strava: „farby dúhy“ na tanieri, celozrnné a minimálne spracované potraviny
Konzum obsahu: vyvážené čítanie beletrie a literatúry faktu

