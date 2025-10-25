Ak chcete žiť dlhšie, návyky rozhodujú v tomto veku: 53-ročná odborníčka prezradila, čo je nutné ihneď zmeniť

Dnes sa venuje pacientom vo veku od 45 do 60 rokov, no upozorňuje, že práve obdobie medzi 45. a 65. rokom života je kritické pre zmeny, ktoré môžu zásadne ovplyvniť naše zdravie aj vitalitu. Ide o prechodové štádium – čas, keď máme ešte dostatok energie, ale telo už začína signalizovať, že potrebuje viac pozornosti.
Stredný vek je podľa nej rozhodujúci. Odborníčka sa v minulosti venovala starším pacientom, no postupne pochopila jedno – keď sa choroba naplno rozvinie, liečba je omnoho náročnejšia. „Začala som si uvedomovať, že musíme zasahovať oveľa skôr,“ povedala pre CNBC.
Je teda jasné, že o svoje zdravie je nutné sa starať skôr, než prídu roky na dôchodku. Lenže ako na to? Čo konkrétne to znamená?
Tu je zoznam odporúčaní, ktoré doktorka odovzdáva svojim pacientom, a zároveň ich sama dodržiava, pretože verí, že práve vďaka nim možno prežiť dlhý a vitálny život.
Zdravie tela je súbor funkčný iba ako celok
O zdravie nášho tela sa stará niekoľko zásad, ktoré sa neustále opakujú – a právom. Kvalita spánku, pohybu a produktov, ktoré používame, je základ, bez ktorého to jednoducho nejde.
Pri spánku doktorka zdôrazňuje návyk nejesť niekoľko hodín pred spaním. „Telo nie je zaneprázdnené trávením a v noci sa stará o proces čistenia,“ vysvetlila.
Pohyb odporúča pretaviť do čo najaktívnejšieho spôsobu života: „Čokoľvek, čo je opakom sedavosti,“ hovorí. „Venčenie psa, joga, pilates, tréning s činkami. Verím, že sval je mena starnutia. Nerada robím stále to isté, preto aktivity striedam.“
Dôraz kladie aj na toxicitu produktov. Sama používa aplikáciu Think Dirty, ktorá po naskenovaní čiarového kódu vyhodnotí škodlivé látky a ponúkne aj zdravšiu alternatívu. Aplikáciu sme si vyskúšali stiahnuť aj my počas prípravy článku – potvrdzujeme, že funguje aj tuzemsky.
Zdravie mozgu a sociálnych vzťahov
Pre dlhovekosť je zásadné nielen zdravé telo, ale aj zdravý mozog a kvalitné vzťahy. Doktorka odporúča okrem spánku aj učenie sa nových zručností, ktoré stimulujú mozog. Ďalším pilierom je každodenná meditácia – v akejkoľvek forme. Nemusíte sedieť a pozerať na stenu, ak vám tradičná, zenová meditácia nevyhovuje. Dôležité je ale každý deň si dopriať aspoň chvíľu, keď ste len sami so svojimi myšlienkami.
Veľký vplyv má aj komunita a vzťahy – s rodinou, priateľmi či partnerom. „Sex je, samozrejme, dôležitý. A potom mám komunitu, s ktorou trávim čas mimo mesta – pravidelne spolu chodíme na jogovo-meditačné pobyty,“ hovorí.
V strave radí staviť na čo najviac farieb. „Poradie je dôležité – najprv zelenina, potom bielkoviny, až nakoniec sacharidy vrátane nápojov. Takto sa spomalí vstrebávanie glukózy a znížia sa výkyvy hladiny cukru v krvi.“ Uprednostňuje celozrnné a minimálne spracované potraviny. A čo sa týka konzumácie obsahu, doktorka odporúča striedať beletriu a literatúru faktu – čítanie podľa nej pomáha udržiavať myseľ v pohybe.
A ak sa po tomto článku cítite zahltení, ponúkame vám aj ucelený zoznam odporúčaní. Ale odpoveď, čo vaše telo potrebuje, už určite poznáte. Stačí ho začať počúvať.
Ferreine tipy pre dlhovekosť:
Fyzické zdravie: netoxická kozmetika, kvalitný spánok, pravidelný pohyb
Zdravie mozgu: učenie sa nových zručností, denná meditácia
Sociálna kondícia: kvalitne strávený čas s blízkymi
Denná strava: „farby dúhy“ na tanieri, celozrnné a minimálne spracované potraviny
Konzum obsahu: vyvážené čítanie beletrie a literatúry faktu
