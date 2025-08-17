Ak chcete pri tankovaní ušetriť, riaďte sa touto tabuľkou: Z cien benzínu a nafty na Slovensku padnete na zadok

Zuzana Veslíková
SITA
Slovenskí motoristi tankujú stále výhodnejšie ako minulé dovolenkové leto.

Koniec dovolenkovej sezóny by už nemal nemilo prekvapiť slovenských motoristov. Analytici predpokladajú, že ceny benzínov a motorovej nafty sa už na slovenských čerpacích staniciach do konca prázdnin nebudú výrazne meniť, môžu sa dokonca mierne znížiť. 

Analytik 365.bank Tomáš Boháček očakáva pre domáci vývoj palív v nadchádzajúcom týždni až dvoch, že sa ceny na čerpacích staniciach príliš meniť nebudú. Benzín, ako aj naftu tak budeme tankovať už do konca leta za súčasné, medziročne o 4 % výhodnejšie ceny.

Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík na budúci týždeň dokonca predpokladá naďalej mierny pokles cien pohonných hmôt z dôvodu klesajúcich cien ropy. Ceny pohonných hmôt budú podľa neho oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty. „Ceny ropy sa v uplynulom týždni dostali na najnižšie úrovne za posledné dva mesiace. Opätovný pokles cien ropy bude pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov, najmä ak sa nižšie ceny ropy udržia aj naďalej, ako ukazuje aktuálny trend,“ dodal Bajzík.

Toto by ste mali vedieť, ak cestujete na dovolenku autom

Rozdiely v cenách pohonných látok naprieč dovolenkovými destináciami sú aj v polovici augusta relatívne výrazné a pre motoristov môžu znamenať úsporu alebo naopak zdraženie celej auto-dovolenky.

Najlacnejší benzín natankujeme v Bulharsku (1,22 €/l), kde je aktuálna úspora oproti Slovensku až 30 centov na liter. Pri plnej 50-litrovej nádrži to znamená takmer 15 € v peňaženke. Výhodne vychádza aj Poľsko (1,37 €/l, -0,15 €/l) a Česko (1,41 €/l, -0,11 €/l). Na opačnom konci rebríčka je Grécko (1,75 €/l, +0,23 €/l) a Taliansko (1,71 €/l, +0,19 €/l), kde si vodiči priplatia 10 až 12 € na nádrž.

Pri nafte drží primát taktiež Bulharsko – 1,23 €/l, čo je o 24 centov menej ako doma. Lacnejšie ako na Slovensku natankujeme aj v Česku (-0,09 €/l), Poľsku (-0,07 €/l) či Chorvátsku (-0,01 €/l). Naopak, najdrahšia nafta je v Taliansku (1,64 €/l, +0,17 €/l) a Grécku (1,55 €/l, +0,08 €/l).

Tipy pre motoristov:

• Severná trasa (Poľsko, Česko) ponúka stabilnú úsporu na oboch palivách – oplatí sa tankovať počas prejazdu.

• Južná trasa (Grécko, Taliansko) znamená vyššie náklady – plná nádrž ešte doma sa tu jednoznačne vyplatí.

• Maďarsko, Slovinsko, Rakúsko – rozdiely sú len v jednotkách centov, rozhoduje skôr dostupnosť pumpy než cena.

Priemerné ceny štandardného benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 32. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR mierne zvýšili, pričom natural 95-oktánový benzín sa v priemere predávala za 1,524 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili mierne lacnejšie v priemere za cenu 1,465 €/l.

