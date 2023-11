Ak chcete ísť na olympiádu, zbystrite pozornosť. Zajtra idú do predaja jedny z posledných lístkov, cenou milo prekvapia

Už budúci rok sa budú v Paríži konať Letné olympijské hry. Ak ich chcete zažiť naživo, ďalšie lístky budú v predaji od 30. novembra, informuje portál Olympics.com.

Vo štvrtok 30. novembra 2023 sa o 10:00 hod. začnú v ďalšej fáze predávať lístky na letnú olympiádu. Dostupné budú na oficiálnej webovej stránke predaja vstupeniek na Paríž 2024. Dostupných bude viac ako 400 000 vstupeniek na všetky športy, výnimkou je len surfovanie, to bude prístupné zadarmo.

K dispozícii budú aj vstupenky na otvárací a záverečný ceremoniál, ich cena bude začínať na sume od 90 do 500 eur na otvárací ceremoniál. Suma za lístky na záverečný akt sa bude pohybovať v rozmedzí od 45 do 600 eur.

Vypredajú sa rýchlo

Na rozdiel od prvých fáz predaja vstupeniek sa tentoraz nebude losovať, možnosť zakúpiť si vstupenku bude mať každý, nemôžete však prekročiť pravidlo maximálne 30 vstupeniek na jeden účet. Zástupca generálneho riaditeľa na Paríž 2024, Michaël Aloïsio, odporúča, aby ste boli na zakúpenie lístkov pripravení, očakáva, že sa rýchlo po 10:00 hod. vypredajú.

Djokoviča či Nadala môžete vidieť už za 24 eur

Zhruba jedna tretina lístkov bude k dispozícii za 50 alebo menej eur, pričom približne dve tretiny budú stáť menej ako 100 eur. No suma sa môže vyšplhať aj na štvorcifernú sumu, napríklad vstupenky na finále plávania na 50 m voľný spôsob budú stáť od 125 do 980 eur. Pokiaľ by ste si radi pozreli v akcii tenisové hviezdy ako Novak Djokovič, Rafael Nadal alebo Carlos Alcaraz, na prvé kolá tohto športu budú lístky stáť už od 24 do 130 eur. No semifinále dvojhry mužov a finále zmiešanej štvorhry v tenise už bude stáť od 100 eur vyššie.