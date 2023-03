Ak chcete byť v práci šťastní, vyhnite sa týmto zamestnaniam. Vedci z Harvardu skúmali spokojnosť ľudí pri ich povolaní

Pri zamestnaní na ľudí vplýva viacero faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú ich výkon, a tiež spokojnosť na pracovisku. Vedci z Harvardu skúmali túto problematiku neuveriteľných 85 rokov a my poznáme výsledky, s ktorými prišli. O výskume informuje CNBC.

Najhoršie je byť osamelý

Ako z článku vyplýva, od roku 1938 výskumníci z Harvardu zhromaždili zdravotné záznamy od viac ako 700 účastníkov z celého sveta a každé dva roky im položili podrobné otázky o ich živote. Vedci prišli na to, že zamestnania s nízkou medziľudskou interakciou a s absentujúcim zmysluplným budovaním sociálnych vzťahov, bývajú tie najmenej „šťastné“. Minimálne teda pre zamestnanca. Od pandémie covidu si mnoho ľudí zvyklo na pohodlie tzv. home officu, no odborníci dvíhajú varovný prst.

Podľa výskumníkov sú zdravé a pozitívne sociálne vzťahy kľúčom k všeobecnej spokojnosti ako na pracovisku, tak aj v živote. „Je to kritická sociálna potreba, ktorá by mala byť splnená vo všetkých aspektoch nášho života,“ vysvetľuje harvardský profesor psychiatrie Robert Waldinger.

Izolované pracovné miesta sú čoraz bežnejšie

Kým v minulosti sa medzi takzvané izolované pracovné pozície radili napríklad kamionisti či noční strážnici, dnes pribúda čoraz viac takýchto pozícií aj v bežných kancelárskych zamestnaniach, ale predovšetkým v IT sfére. Waldinger tiež hovorí o tom, že niektoré firemné prostredia sa pod tlakom rýchlej doby transformovali do takej podoby, že spolupracovníci sa dokonca navzájom ani nepoznajú.

Výskum zároveň jasne deklaruje aj to, že ani zamestnanci, ktorí počas dňa prídu do kontaktu s mnohými ľuďmi, nemusia byť spokojní a šťastní. Ako príklad sa uvádzajú pracovníci call centra a informačných služieb, ktorí síce prídu do kontaktu s viacerými ľuďmi, no nie je to pozitívna interakcia a pri takejto práci absentuje rozvíjanie medziľudských vzťahov s kolegami. Pre všeobecné psychické zdravie tak vedci odporúčajú zamestnania, kde môžete rozvíjať okrem seba aj rôzne sociálne vzťahy, čo vás v konečnom dôsledku môže posunúť po kariérnej, ale tiež zdravotnej a osobnostnej stránke.