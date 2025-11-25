Ak cestujete vlakom, zbystrite pozornosť: Grafikon v jednej časti Slovenska čakajú nepríjemné zmeny

Ilustračná foto: TASR (Erika Ďurčová, Radovan Stoklasa)

Roland Brožkovič
Jazda z Malaciek do hlavného mesta sa predĺži z pôvodných 44 – 46 minút na 57 až 73 minút.

Cestujúcich zo Záhoria čaká od 14. decembra séria úprav v grafikone. Zmeny zasiahnu najmä dĺžku ciest a časy vlakov, pričom počet spojov ostáva vo väčšine prípadov zachovaný.

Najväčšie zhoršenie pocítia cestujúci na linke S20 medzi Kútmi a Bratislavou. Jazda z Malaciek do hlavného mesta sa predĺži z pôvodných 44 – 46 minút na 57 až 73 minút. Dôvodom je až 23-minútové zastavenie niektorých vlakov v Zohore. Zároveň sa po dlhšom čase obnoví zastavovanie v Sekuliach. Informácie priniesol portál Záhorí.

Väčšie a menšie zmeny

Nevýhodou je, že v Malackách už nebude fungovať prípoj na autobusovú linku 245 do Lozorna a Stupavy. Spoje do Viedne ostávajú zachované, no v opačnom smere sa čaká takmer hodinu. Odchody z Kútov budú okolo 19. a 22. minúty, z Malaciek okolo 44. a 47. minúty.

Počet denných spojov zostáva zachovaný, teda 19 smerom do Bratislavy a 20 späť. Čo sa týka medzištátnych vlakov, niektoré jazdia len v určené dni (napr. EC 298 v pondelky, EC 299 v nedele).

Na tratiach do Brodského, Skalice a Marcheggu dochádza len k drobným časovým posunom. Jedinou linkou s reálnou redukciou je spoj Kúty – Senica – Trnava, kde budú počas letných pracovných dní vlaky premávať len v dvojhodinovom intervale.

