Ak cestujete vlakom, pripravte sa: Na týchto trasách budú pre výlukové práce odrieknuté vlakové spojenia

Od utorka (11. 11.) do štvrtka (13. 11.) budú v úseku Košice – Kysak odrieknuté vybrané vlakové spojenia linky Košice – Spišská Nová Ves a Košice – Prešov – Lipany. Cestujúci môžu využiť ako náhradu diaľkové expresné vlaky Tatran, prípadne iné regionálne spojenia, ktoré nebudú výlukou ovplyvnené. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
K dočasným obmedzeniam regionálnych vlakov kategórie Os a REX medzi Košicami a Kysakom dochádza z dôvodov výlukových prác v železničnej stanici Košice, ktoré realizuje manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
Cestujúci by mali využiť iné spojenia
ZSSK zároveň informuje, že cestujúci, ktorí budú využívať vlaky diaľkovej dopravy (Ex 603, Ex 612, Ex 620) v súvislosti s výlukou, môžu v týchto vlakoch na úseku Košice – Kysak cestovať bez miestenky v nepovinne miestenkových vozňoch. Cestujúci s nárokom na stopercentnú zľavu z cestovného môžu na danom úseku cestovať iba s platným preukazom bez potreby zakúpenia nulového lístka.
„Vlaky Ex 603, Ex 612 a Ex 620 nezastavujú v staniciach a zastávkach Trebejov, Kostoľany nad Hornádom a Ťahanovce. Cestujúcim odporúčame využiť iné spojenia, ktoré nie sú výlukou dotknuté,“ upozornil hovorca ZSSK Ján Baček.
