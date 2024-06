Ak by šiel do väzenia, verejnosť by to len ťažko niesla, tvrdí Trump. V tomto prípade podľa neho nastane „bod zlomu“

Bývalý americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že by prijal domáce väzenie alebo pobyt vo väzení po tom, ako ho súdna porota v New Yorku uznala za vinného v kauze podplácania a falšovania obchodných záznamov. Tvrdí však, že takýto trest by len ťažko prijala verejnosť. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

„Nie som si istý, či by to verejnosť zniesla,“ vyhlásil republikánsky prezidentský kandidát v rozhovore pre televíziu Fox News. „Myslím si, že by to verejnosť ťažko prijala. Viete, v určitom bode nastane bod zlomu.“

Trump sa bližšie nevyjadril k tomu, čo by sa podľa neho mohlo po takomto bode zlomu stať. Rozhodnutie o výške trestu vynesú 11. júla, štyri dni pred nominačným zjazdom Republikánskej strany. Delegáti na ňom oficiálne potvrdia prezidentského kandidáta strany.

Trump po svojom usvedčení zintenzívnil snahu získať peniaze na predvolebnú kampaň, inak sa však nepokúsil mobilizovať svojich spojencov. V nedeľu najmenej jeden kongresman z Demokratickej strany vyjadril obavy, že stúpenci exprezidenta majú potenciál reagovať na jeho odsúdenie násilne. „Jeho základňa ho počúva… A toto je ďalšia nebezpečná výzva na násilie,“ povedal člen Snemovne reprezentantov Adam Schiff pre televíziu CNN.

Trumpa minulý štvrtok uznala 12-členná porota newyorského súdu za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania pornoherečky výmenou za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov s cieľom zakryť sexuálny škandál v záverečnej fáze prezidentskej kampane v roku 2016.

Exprezident ohlásil odvolanie, celý prípad sa však zrejme neuzavrie pred novembrovými prezidentskými voľbami. V tých bude prvým kandidátom jednej z hlavných politických strán v USA, ktorý sa bude uchádzať o Biely dom ako odsúdená osoba.