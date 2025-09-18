Ak budete na PN-ke, máme dobré správy: Sociálna poisťovňa zvyšuje dávky, toľkoto po novom dostanete

Foto: SITA/Maxpixel

Nina Malovcová
SITA
Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

V roku 2026 budú poistenci Sociálnej poisťovne po splnení zákonných podmienok dostávať vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok – nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Zvýšenie vyplýva z každoročného rastu všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý ovplyvňuje výšku poistného na nemocenské poistenie a maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávok. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Nové maximálne sumy

Maximálna denná výška nemocenského v roku 2026 bude 55,11 eura, čo pri 30-dňovom mesiaci predstavuje maximálnu mesačnú sumu 1 653,50 eura a pri 31-dňovom mesiaci 1 708,60 eura.

Maximálne denné materské dosiahne 75,16 eura, teda mesačne 2 254,70 eura pri 30-dňovom mesiaci a 2 329,90 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Ilustračná foto: Pexels

Maximálna denná dávka tehotenského bude 15,03 eura, čo znamená mesačnú sumu 451 eur pri 30-dňovom a 466 eur pri 31-dňovom mesiaci.

Maximálne denné ošetrovné bude 55,11 eura, pričom maximálna výška za 14 dní dosiahne 771,70 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa vyplácať najviac 90 dní, bude maximálna mesačná suma 1 653,50 eura pri 30-dňovom a 1 708,60 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Limity vymeriavacieho základu

Denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky v roku 2026 nesmie presiahnuť 100,21 eura, pričom minimálny pravdepodobný denný vymeriavací základ je 25,40 eura.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Medveď sa objavil pri vstupe do obce: Samospráva vyzýva ľudí na zvýšenú opatrnosť, vyvarovať by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac