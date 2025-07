Aj mladí majú právo ukázať, akú krajinu chcú: Briti dovolia voliť už 16-ročným ľuďom

Britská vláda vo štvrtok oznámila, že plánuje umožniť hlasovať v parlamentných voľbách už šestnásťročným a sedemnásťročným, čím sa Spojené kráľovstvo zaradí medzi krajiny s najnižším vekom na volebné právo na svete.

Zmena je súčasťou sľubov Labouristickej strany pred minuloročnými voľbami a má byť jednou z najväčších reforiem volebného systému od roku 1969, keď sa vek znížil na 18 rokov.

Premiér Keir Starmer zdôraznil, že mladí ľudia už pracujú a platia dane, preto by mali mať možnosť rozhodovať o tom, ako sa ich peniaze využívajú. „Ak prispievate, mali by ste mať možnosť povedať, na čo sa majú vaše peniaze minúť a akým smerom sa má krajina uberať,“ povedal Starmer.

Takmer 10 miliónov nových voličov

Vláda musí predložiť legislatívu do parlamentu, kde má pohodlnú väčšinu. Zmeny by mohli pridať až 9,5 milióna nových voličov.Podľa think-tanku Institute For Public Policy Research ide o najväčšiu reformu volebného systému za posledných 55 rokov.

Labouristi tvrdia, že cieľom je modernizovať demokraciu a zvýšiť účasť mladých. Kritici však namietajú, že mladí voliči sú skôr naklonení ľavici.