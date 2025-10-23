Aj keby mal vytetovanú Karkulku, tak by ho spochybňovali, tvrdí Gašpar: Takto sa bude postupovať v prípade nehody jeho syna

Foto: Facebook (Tibor Gašpar)

Nina Malovcová
SITA
Tibor Gašpar sa zastal syna.

Aj keby mal šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar vytetovanú Karkulku, spochybňovali by ho. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal jeho otec a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Reagoval tak na kritiku, že riaditeľ tajnej služby má na ruke vytetovanú postavu z mafiánskeho filmu Krstný otec.

Podľa Gašpara staršieho však jeho syn prišiel k predmetnému tetovaniu dávno predtým, než vstúpil do verejného priestoru. „Je to fiktívna filmová postava, vyjadruje niečo táto postava,“ povedal Tibor Gašpar s tým, že pokiaľ jeho syn nemá na tele zakázané symboly nejakých fašistických alebo extrémistických ideálov, nerozumie kritike.

Vyjadril sa aj k medializovanej nehode

Gašpar sa vyjadril aj k synovej medializovanej autonehode. Zdôraznil pritom, že doposiaľ nebolo rozhodnuté o tom, kto zavinil nehodu. „Účastníci nehody sú dvaja. Ja som robil vyšetrovateľa aj na nehodách. Spôsob jazdy, rýchlosť jazdy, reakcie, to všetko bude v znaleckom posudku, ktorý povie, kto to primárne zapríčinil, či je tam spoluvina, alebo či pri tom boli porušené nejaké iné predpisy,“ vysvetlil Gašpar.

Foto: Facebook – Polícia SR – Nitriansky kraj / SITA – Milan Illík

„Nebolo tam porušenie predpisov,“ tvrdí

Ak aj bude Pavol Gašpar vinný zo škodovej udalosti, dostane podľa Tibora Gašpara od polície finančnú sankciu a tým bude potrestaný.

„To bol (poslanec Jaroslav Spišiak), ktorý zramoval plot. To bol opitý asistent (europoslanca Martina Hojsíka). Môj syn nejazdil ani pod vplyvom alkoholu. Ja som presvedčený, že jazdil v zmysle predpisov, čo sa týka rýchlosti. A otázka tejto škodovej udalosti bude teda zaplatená štátom, pretože musí byť znalecký posudok, aby to nejaký (poslanec Alojz Hlina a poslankyňa Mária Kolíková) nespochybňovali,“ dodal Gašpar.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás, takto to robia: Najväčšie ohrozenie Slovenska…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac