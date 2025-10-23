Aj keby mal vytetovanú Karkulku, tak by ho spochybňovali, tvrdí Gašpar: Takto sa bude postupovať v prípade nehody jeho syna

Aj keby mal šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar vytetovanú Karkulku, spochybňovali by ho. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal jeho otec a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Reagoval tak na kritiku, že riaditeľ tajnej služby má na ruke vytetovanú postavu z mafiánskeho filmu Krstný otec.
Podľa Gašpara staršieho však jeho syn prišiel k predmetnému tetovaniu dávno predtým, než vstúpil do verejného priestoru. „Je to fiktívna filmová postava, vyjadruje niečo táto postava,“ povedal Tibor Gašpar s tým, že pokiaľ jeho syn nemá na tele zakázané symboly nejakých fašistických alebo extrémistických ideálov, nerozumie kritike.
Vyjadril sa aj k medializovanej nehode
Gašpar sa vyjadril aj k synovej medializovanej autonehode. Zdôraznil pritom, že doposiaľ nebolo rozhodnuté o tom, kto zavinil nehodu. „Účastníci nehody sú dvaja. Ja som robil vyšetrovateľa aj na nehodách. Spôsob jazdy, rýchlosť jazdy, reakcie, to všetko bude v znaleckom posudku, ktorý povie, kto to primárne zapríčinil, či je tam spoluvina, alebo či pri tom boli porušené nejaké iné predpisy,“ vysvetlil Gašpar.
„Nebolo tam porušenie predpisov,“ tvrdí
Ak aj bude Pavol Gašpar vinný zo škodovej udalosti, dostane podľa Tibora Gašpara od polície finančnú sankciu a tým bude potrestaný.
„To bol (poslanec Jaroslav Spišiak), ktorý zramoval plot. To bol opitý asistent (europoslanca Martina Hojsíka). Môj syn nejazdil ani pod vplyvom alkoholu. Ja som presvedčený, že jazdil v zmysle predpisov, čo sa týka rýchlosti. A otázka tejto škodovej udalosti bude teda zaplatená štátom, pretože musí byť znalecký posudok, aby to nejaký (poslanec Alojz Hlina a poslankyňa Mária Kolíková) nespochybňovali,“ dodal Gašpar.
Nahlásiť chybu v článku